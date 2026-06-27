A historia de Rande sobe ao palco con visitas teatralizadas
meirande
y A iniciativa celebrarase hoxe, o 25 de xullo e 29 de agosto con entrada de balde
O Concello de Redondela pon en marcha unha nova programación de visitas guiadas teatralizadas no Centro de Interpretación da Batalla e Patrimonio Cultural de Rande, coñecido como Museo Meirande, para achegar o patrimonio histórico local á veciñanza e aos visitantes dun xeito innovador, dinámico e rigoroso.
A proposta, que combina cultura, turismo e participación cidadá, conta coa colaboración do Grupo de Teatro ADC Rande, cuxos actores e actrices darán vida aos personaxes e episodios que marcaron a historia desta emblemática zona do municipio.
As xornadas están programadas para os sábados 27 de xuño, 25 de xullo e 29 de agosto de 2026. En cada unha das datas haberá dous pases: o primeiro ás 16:30 horas e o segundo ás 18:00 horas, co fin de facilitar a asistencia e respectar os límites de cabida do espazo. A entrada é completamente de balde, pero debido á capacidade limitada de cada quenda, é imprescindible realizar inscrición previa. As persoas interesadas poden facelo chamando ao teléfono 986 458 891 ou escribindo ao enderezo electrónico museomeirande@redondela.gal.
A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, valorou moi positivamente esta iniciativa e destacou o papel central que xoga o Museo Meirande na identidade colectiva do municipio: «O Museo Meirande é un piar fundamental da nosa identidade histórica, e con estas visitas teatralizadas a memoria de Rande está máis viva ca nunca». A rexedora local fixo fincapé tamén na importancia de tecer alianzas co tecido asociativo do concello: «É un orgullo contar co talento do Grupo de Teatro ADC Rande. Esta actividade amosa a forza do noso tecido asociativo e cultural».
Dende a Concellería de Turismo subliñase que o obxectivo é converter a visita ao museo nunha experiencia inmersiva e memorable, na que o público poida descubrir en primeira persoa os segredos, lendas e feitos que rodean a lendaria Batalla de Rande e o patrimonio industrial e cultural da contorna. A proposta vai dirixida tanto á cidadanía de Redondela como aos visitantes que se acheguen ao municipio durante os meses de verán.
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