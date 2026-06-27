A Guarda celebra do 3 ao 5 de xullo a XXXIV Festa da Langosta
gastronomía
y O porto guardés acollerá tres xornadas de gastronomía, música e cultura mariñeira
A vila da Guarda prepárase para vivir, do 3 ao 5 de xullo, unha das citas máis esperadas do seu calendario festivo: a XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. Organizado polo Concello da Guarda, este evento transformará o porto nun grande espazo de encontro onde a tradición mariñeira, a cociña do mar e a cultura se darán a man durante tres intensas xornadas.
A langosta, protagonista
A carpa de degustación instalada no porto será o corazón da festa, cunha oferta culinaria ampla e diversa que vai moito máis aló da langosta. Aínda que este crustáceo é a gran estrela do evento, os visitantes poderán desfrutar dunha ampla selección de produtos do mar de primeira calidade: percebe, nécora, camaróns, cigalas, berberechos, navallas e zamburiñas, entre outros.
A proposta gastronómica inclúe tamén elaboracións tradicionais como empanadas, polbo á feira, mexilóns en distintas preparacións e paella mariñeira, xunto con propostas máis creativas como brochetas de langostino con rape e verduras. Para rematar, non faltarán os doces típicos da zona: rosca de xema, filloas recheas e tartas tradicionais que poñen o punto final perfecto a calquera xantar ou cea mariñeira.
Programación
A programación musical desta 34ª edición aposta pola diversidade de estilos e públicos. Cada xornada arranca cedo cunha animada pasarrúas polo porto antes de que abra a carpa, creando un ambiente festivo que se prolonga ata a madrugada.
O venres 3 de xullo dará o pistoletazo de saída cun pasarrúas ás 11:30 horas a cargo do grupo tradicional da Terceira Idade, seguido da apertura da carpa ao mediodía. Pola tarde, ás 20:30 horas, celebrarase a inauguración oficial no exterior da carpa co discurso do alcalde da Guarda. A continuación terá lugar a lectura do pregón, que este ano correrá a cargo de Tonhito de Poi, cantante e compositor galego amplamente coñecido por ser membro fundador de Heredeiros da Crus .
No acto inaugural tamén se entregará a Langosta de Honra 2026. Xa entrada a noite, ás 23:00 horas, Tonhito de Poi e Os Inconmensurables ofrecerán un concerto.
O sábado 4 de xullo o ambiente continuará con forza. Ás 10:30 horas, o Trebón dos Xidos animará as rúas co seu pasarrúas antes de que a carpa abra as súas portas ás 11:00 horas. A tarde reserva unha das actuacións máis espectaculares do fin de semana: ás 20:30 horas, a Rondalla de CRC Torroso, de Mos, percorrerá o porto con máis de 100 integrantes antes de actuar diante da carpa, nunha proposta que mestura tradición e espectáculo a grande escala. Para pechar a noite, ás 23:00 horas subirá ao escenario o grupo Eh Sabina!, tributo a Joaquín Sabina, que seguro fará cantar e bailar a máis dun asistente.
O domingo 5 de xullo porá o broche de ouro á festa cunha xornada de carácter máis familiar. O grupo tradicional A Boalleira protagonizará o pasarrúas das 10:30 horas, e pola tarde, ás 20:00 horas, Uxía Lambona e a banda molona ofrecerán un concerto pensado especialmente para o público familiar e os máis pequenos da casa.
Os asistentes terán a oportunidade de subir a bordo do volanteiro Piueiro para vivir unha experiencia única ligada ao patrimonio marítimo da Guarda, achegándose de primeira man ás técnicas e tradicións da pesca artesanal.
Ao longo do fin de semana, o paseo marítimo acollerá a exposición ao aire libre «José Suárez, vida e obra», unha homenaxe a un dos grandes referentes da fotografía galega e española do século XX. Ademais, estarán dispoñibles visitas guiadas ao Castro de Santa Trega, xacemento arqueolóxico de referencia que ofrece unha panorámica inigualable sobre a desembocadura do Miño e as costas portuguesas.
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