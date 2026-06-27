A final de cociña de Talento Xove reúne o talento mozo pontareán
Mercatea acolleu a Final de Cociña de Talento Xove 2026, unha xornada que congregou a once participantes nas categorías infantil e xuvenil, que demostraron a súa creatividade e paixón culinaria ante o xurado.
A tarde contou coa presenza dos recoñecidos chefs Iñaki Bretal (unha Estrela Michelín e dous Soles Repsol) e Pepe Vieira (dúas Estrelas Michelín, unha Estrela Verde e tres Soles Repsol), que comparteron experiencias e consellos cos participantes. Ambos ofrecerán aos gañadores da categoría xuvenil a posibilidade de realizar prácticas nos seus restaurantes.
Na categoría infantil, os premios recaeron en Jose Carlos (1º), Luis (2º) e Jimena (3º). Na xuvenil, as gañadoras foron Vanesa (1º), Sara (2º) e Noelia (3º).
A alcaldesa, Nava Castro, agradeceu a implicación dos chefs e de todas as persoas que fixeron posible a final. O concelleiro de Xuventude, Cristian Montes, subliñou que «Talento Xove é unha oportunidade para descubrir capacidades e gañar confianza». A entrega de premios das modalidades literarias realizarase na Feira do Libro de Ponteareas, en xullo.
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