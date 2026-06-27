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Festa do Monte na Comunidade de Santa María

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Festa do Monte na Comunidade de Santa María

Festa do Monte na Comunidade de Santa María

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A Comunidade de Montes de Santa María reuniu preto de 200 persoas comuneiras na área recreativa dos Agoeiros para celebrar a súa festa anual, unha cita que se repite cada mes de xuño como xornada de convivencia veciñal e de posta en valor do monte comunal.

A edición deste ano contou co acompañamento musical do grupo de gaitas da Feira, que animou o xantar e deu un ambiente festivo á xornada.

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O evento tamén tivo presenza institucional, coa visita da alcaldesa, Loli Castiñeira, e o concelleiro de Axenda Ecolóxica, Marcos Troncoso, que acudiron ao parque en resposta ao convite da xunta directiva, nunha mostra do recoñecemento municipal ao traballo da comunidade de montes.

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