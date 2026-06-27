«Sin Etiquetas», a cafetería que aposta pola inclusión
equidade
y O Centro Juan María pon en marcha este espazo de inclusión laboral no Centro da Terceira Idade da Ramallosa
O Concello de Nigrán e o Centro de Educación Especial Juan María inauguraron a cafetería «Sin Etiquetas», un espazo singular no que nove persoas con diversidade funcional traballan como empregados contratados, acompañados por tres encargados e dous preparadores laborais. O local, situado na planta baixa do Centro da Terceira Idade da Ramallosa (nun edificio que foi a antiga estación do tranvía, en desuso desde 1968), abrirá todos os días de 9:30 a 22:00 horas e conta cunha terraza exterior de 300 metros cadrados.
O alcalde de Nigrán, Juan González, subliñou o valor simbólico e social do proxecto: «Este é o máximo exponente do «Nigrán para todos» que buscamos como goberno. Somos un referente en toda España en políticas públicas de inclusión e emprego protexido e isto énchenos de orgullo».
A iniciativa encádrase nunha estratexia municipal máis ampla de inclusión laboral. Na mesma contorna, outros usuarios do CEE Juan María xa xestionan un quiosco de prensa e o parking municipal da Ramallosa, consolidando un modelo de emprego protexido que o Concello aspira a que sirva de exemplo para outros municipios galegos.
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