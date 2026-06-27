Ars Bohemia deslumbra no Concerto de Música Clásica de Valeixe
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y A Igrexa Parroquial de Santa Cristina acolleu máis de 150 persoas nun recital de alto nivel
A Igrexa Parroquial de Santa Cristina de Valeixe converteuse nun escenario de excelencia musical coa celebración do III Concerto de Música Clásica, organizado polo Concello da Cañiza. O evento volveu reunir a máis de 150 persoas nunha cita que destacou pola sobresaínte calidade artística dos seus intérpretes.
O protagonismo da noite correspondeu ao prestixioso grupo Ars Bohemia, formado polo violinista e director Serghei Maximov, a violonchelista Masha Maximov, a pianista e compositora Katerina Linke e a recoñecida soprano galega Beatriz Riobó. Os catro artistas ofreceron unha brillante actuación que demostrou a súa ampla experiencia e talento, apoiados pola excepcional acústica do templo, que contribuíu a crear unha atmosfera verdadeiramente singular.
O repertorio proposto viaxou por diferentes épocas e estilos da música clásica con obras de compositores como Tchaikovsky, Schubert, Bizet e Vincenzo Di Chiara. Entre as pezas interpretadas sobresaíron o «Nocturno en re menor», «The Salley Gardens», o «Ständchen de Schubert», a «Havanaise», o «Salut d’Amour», a «Ariette» de Romeo e Xulieta e a popular canción napolitana «La Spagnola», que emocionaron ao público e puxeron de manifesto a excelencia dos intérpretes.
O alcalde Luis Piña destacou a importancia de impulsar actividades culturais que acheguen a música clásica á veciñanza e que contribúan á dinamización dos espazos patrimoniais do municipio. Así mesmo, agradeceu a colaboración do párroco de Santa Cristina, José María Vázquez, e da presidenta da Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera, Nieves García-Soto, cuxa implicación resultou fundamental para o éxito desta terceira edición.
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