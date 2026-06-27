Antía Pinal, gañadora de La Voz 2025, pecha o Vermú de Barrio
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y A cantante viguesa porá mañá o broche final dunha edición con cinco concertos por distintos escenarios de Nigrán
Mañá, domingo 28 de xuño, remata a segunda edición de Vermú de Barrio cun concerto especial de Antía Pinal, gañadora de La Voz 2025. A actuación celebrarase ás 12:30 horas na Praza do Concello de Nigrán e será de entrada libre para todos os veciños e visitantes que queiran arroupar á artista.
A cantante viguesa de 21 anos conquistou ao público español no popular programa televisivo da cadea Antena 3 cunha voz que non deixou a ninguén indiferente. Agora chega a Nigrán nun momento clave da súa carreira profesional: acaba de lanzar o seu primeiro single e aproveitará este escenario para presentalo en directo por primeira vez ante o público galego, xunto a unha selección dos temas que a fixeron famosa durante o concurso e que tan ben coñece xa a súa crecente base de seguidores.
A cita supón o broche de ouro dunha edición que ao longo das últimas semanas levou a música en directo a diferentes recunchos do municipio. A Praza da Biblioteca, o barrio de Patos e a Alameda da Ramallosa foron algúns dos escenarios que acolleron as cinco actuacións previas, protagonizadas por grupos locais e comarcais que tiveron a oportunidade de mostrar o seu talento ante o seu propio público.
O alcalde de Nigrán, Juan González, recordou a filosofía que impulsou esta iniciativa fai dous anos: «Vermú de Barrio naceu para apoiar aos músicos da comarca ao tempo que axudamos a dinamizar o comercio local e a xente socializa». O rexedor subliñou que a resposta dos veciños está a ser moi positiva edición tras edición, e destacou o enfoque familiar e integrador do proxecto: «A idea é encher de xente as rúas nun horario que facilita a conciliación e a socialización de todas as idades, desde os máis pequenos ata os maiores».
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