Aberto o prazo de inscrición para as actividades acuáticas
covelo
y A Concellería de Deportes organiza ximnasia acuática en xullo e cursos de natación en agosto na Piscina Municipal
O Concello de Covelo abriu o prazo de inscrición para as actividades deportivas de verán que se celebrarán na Piscina Municipal ao longo dos meses de xullo e agosto. A iniciativa, impulsada pola Concellería de Deportes, ten como obxectivo promover hábitos de vida saudables e achegar a práctica deportiva á veciñanza de todas as idades.
A programación estival articúlase en dúas fases diferenciadas. Durante o mes de xullo, do 1 ao 31, desenvolveranse sesións de ximnasia acuática dirixidas ao público adulto. En agosto, entre o 3 e o 31, celebraranse cursos de natación tanto para cativada como para persoas adultas, organizados en niveis de iniciación e perfeccionamento segundo as habilidades de cada participante.
O alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo Amigo, subliñou o valor destas actividades dentro da oferta estival do municipio: «A nosa piscina municipal convértese cada verán nun auténtico punto de encontro para veciños e veciñas, un espazo no que conviven deporte, lecer e convivencia. Ademais da veciñanza de Covelo, cada ano recibimos a persoas doutros concellos e tamén familias que escollen o noso municipio para pasar aquí as súas vacacións».
Os prazos de inscrición varían segundo a actividade. Para a ximnasia acuática, as solicitudes poderán presentarse ata o 29 de xuño. Para os cursos de natación, o prazo estará aberto entre o 1 e o 17 de xullo. As inscricións realizaranse nas oficinas municipais en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello.
A información completa, incluídas as bases e os formularios de inscrición, está dispoñible na páxina web municipal: www.concellodecovelo.es.
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