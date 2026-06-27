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50 patinadores exhiben as súas coreografías

gala de verán

50 patinadores exhiben as súas coreografías

50 patinadores exhiben as súas coreografías

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O Pavillón Municipal de Salceda acolleu a Gala de Verán do Club de Patinaxe Salceda, coa participación de 50 deportistas de entre 3 e 19 anos. As distintas categorías (Escolas Deportivas, Escola de Base, Niveis, Amateur, Show e Cuarteto) protagonizaron unha tarde de montaxes e coreografías ante unha numerosa afluencia da veciñanza.

A pesar das altas temperaturas, o público non quixo perderse as exhibicións individuais e grupais creadas polos adestradores Gabi Vázquez, Mery Arca e Ana García. O evento contou coa presenza da alcaldesa Loli Castiñeira e rematou coa entrega de agasallos a todos os participantes, nun día que os asistentes definiron como intenso e emotivo. A organización, a cargo das familias do club, recibiu numerosos eloxios pola súa excelente xestión.

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