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Os xigantes e cabezudos de Nigrán viaxan a Neda

tradicións

y Nigrán leva a súa tradición de cabezudos ao primeiro encontro de xigantes e cabezudos de Galicia

Encontro de Xigantes e Cabezudos de Neda. | // D.P.

Encontro de Xigantes e Cabezudos de Neda. | // D.P.

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D. P.

[Nigrán]

Os xigantes e cabezudos nigraneses estiveron presente en Neda, na comarca de Ferrolterra, no primeiro encontro de xigantes e cabezudos de Galicia, un evento organizado pola asociación local «A Piruchela» que congregou preto de 40 bonecos procedentes de municipios de toda a comunidade, entre eles Pontedeume, Lalín, Caranza e Fene.

Recuperación

A presenza de Nigrán nesta cita ten detrás unha historia de recuperación e amor pola tradición. As festas de As Angustias, celebración de referencia no municipio, sempre incluíron un desfile de xigantes e cabezudos que, co paso dos anos, foi perdendo forza ata quedar paralizado durante case catro anos.

Foi en 2023 cando a «Asociación Cultural As Angustias», impulsada por Nuria Zúñiga e o seu pai Aníbal, decidiu rescatar esta tradición e devolverlle o protagonismo que merece.

O traballo que realizaron foi íntegramente altruísta. O tándem pai e filla restaurou as catro cabezas históricas coas que contaba a asociación (un pallaso, unha anciana, un popelle e un diaño) e tamén o touro e o anano propiedade do Concello, que precisaban unha reparación a fondo. A súa dedicación non rematou aí: organizaron un obradoiro co obxectivo de ampliar a familia de cabezudos e dar entrada a novas incorporacións. Froito dese obradoiro naceron varias figuras inéditas, entre elas un chamativo cabezudo con cabeza de rato, que fixo a súa estrea en Neda xunto ao resto do elenco.

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A participación no encontro galego supón un recoñecemento ao esforzo dunha comunidade que apostou por manter viva unha manifestación da cultura popular, e abre a porta a continuar tecendo lazos con outros municipios que comparten o mesmo compromiso coas tradicións festivas de Galicia.

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