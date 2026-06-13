Os xigantes e cabezudos de Nigrán viaxan a Neda
tradicións
y Nigrán leva a súa tradición de cabezudos ao primeiro encontro de xigantes e cabezudos de Galicia
Os xigantes e cabezudos nigraneses estiveron presente en Neda, na comarca de Ferrolterra, no primeiro encontro de xigantes e cabezudos de Galicia, un evento organizado pola asociación local «A Piruchela» que congregou preto de 40 bonecos procedentes de municipios de toda a comunidade, entre eles Pontedeume, Lalín, Caranza e Fene.
Recuperación
A presenza de Nigrán nesta cita ten detrás unha historia de recuperación e amor pola tradición. As festas de As Angustias, celebración de referencia no municipio, sempre incluíron un desfile de xigantes e cabezudos que, co paso dos anos, foi perdendo forza ata quedar paralizado durante case catro anos.
Foi en 2023 cando a «Asociación Cultural As Angustias», impulsada por Nuria Zúñiga e o seu pai Aníbal, decidiu rescatar esta tradición e devolverlle o protagonismo que merece.
O traballo que realizaron foi íntegramente altruísta. O tándem pai e filla restaurou as catro cabezas históricas coas que contaba a asociación (un pallaso, unha anciana, un popelle e un diaño) e tamén o touro e o anano propiedade do Concello, que precisaban unha reparación a fondo. A súa dedicación non rematou aí: organizaron un obradoiro co obxectivo de ampliar a familia de cabezudos e dar entrada a novas incorporacións. Froito dese obradoiro naceron varias figuras inéditas, entre elas un chamativo cabezudo con cabeza de rato, que fixo a súa estrea en Neda xunto ao resto do elenco.
A participación no encontro galego supón un recoñecemento ao esforzo dunha comunidade que apostou por manter viva unha manifestación da cultura popular, e abre a porta a continuar tecendo lazos con outros municipios que comparten o mesmo compromiso coas tradicións festivas de Galicia.
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