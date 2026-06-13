Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoOla de Calor GaliciaMejores Notas PAU GaliciaKardashian en Yate de VigoMuere Hija de FragaMundial de MéxicoPremios FARO DA ESCOLA
instagramlinkedin

VI Open de Petanca da Guarda con 39 equipos

petanca

y O torneo organizado polo Club de Petanca O Caldeiro reunirá hoxe a preto de 160 deportistas nas pistas do Codesal

Presentación do Open de Petanca. | //D.P.

Presentación do Open de Petanca. | //D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[A Guarda]

A Guarda acollerá hoxe a VI edición do Open de Petanca Concello da Guarda. O evento, organizado polo Club de Petanca O Caldeiro en colaboración co Concello da Guarda, disputarase ao longo de toda a xornada nas pistas do Codesal con 39 equipos e preto de 160 participantes procedentes de Galicia e Portugal.

A presentación oficial do torneo contou coa presenza do alcalde da Guarda, Roberto Carrero, e os concelleiros Celso Fariñas e Isidro Lomba, que acompañaron aos membros do club na posta de longo desta nova edición.

A competición arrancou ás 9:00 horas e prolongarase ata aproximadamente as 19:30 horas, momento no que se coñecerá a tripleta gañadora desta sexta edición. A xornada promete ser intensa, con equipos de ambos os lados da fronteira disputando cada partida nun ambiente de compañeirismo e deportividade.

Noticias relacionadas

O Club de Petanca O Caldeiro leva anos sendo motor da práctica deste deporte na Guarda, promovendo entre a veciñanza unha actividade que fomenta tanto a socialización como os hábitos de vida saudables. Grazas ao seu traballo, a petanca consolidouse como un deporte aberto a persoas de todas as idades no municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents