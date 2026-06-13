VI Open de Petanca da Guarda con 39 equipos
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y O torneo organizado polo Club de Petanca O Caldeiro reunirá hoxe a preto de 160 deportistas nas pistas do Codesal
A Guarda acollerá hoxe a VI edición do Open de Petanca Concello da Guarda. O evento, organizado polo Club de Petanca O Caldeiro en colaboración co Concello da Guarda, disputarase ao longo de toda a xornada nas pistas do Codesal con 39 equipos e preto de 160 participantes procedentes de Galicia e Portugal.
A presentación oficial do torneo contou coa presenza do alcalde da Guarda, Roberto Carrero, e os concelleiros Celso Fariñas e Isidro Lomba, que acompañaron aos membros do club na posta de longo desta nova edición.
A competición arrancou ás 9:00 horas e prolongarase ata aproximadamente as 19:30 horas, momento no que se coñecerá a tripleta gañadora desta sexta edición. A xornada promete ser intensa, con equipos de ambos os lados da fronteira disputando cada partida nun ambiente de compañeirismo e deportividade.
O Club de Petanca O Caldeiro leva anos sendo motor da práctica deste deporte na Guarda, promovendo entre a veciñanza unha actividade que fomenta tanto a socialización como os hábitos de vida saudables. Grazas ao seu traballo, a petanca consolidouse como un deporte aberto a persoas de todas as idades no municipio.
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