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Tui presenta ‘Cuadernos de Pedagogía’ no Seminario Menor

educación

y A Eurocidade reuniu a representantes dos dous países para celebrar o legado do seu II Congreso Educativo

II Congreso Eurocidade e Educación. | //D.P.

II Congreso Eurocidade e Educación. | //D.P.

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D. P.

[Tui]

Tui acolleu un acto institucional e educativo no Seminario Menor que xuntou a autoridades, docentes e representantes de ambos lados da fronteira.

O acto contou coa presenza do alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e do presidente da Cámara Municipal de Valença, José Carpinteira, xunto á concelleira de Ensino de Tui, Sonsoles Vicente, e ao vereador de Educação de Valença, Arlindo Sousa. Completaron a mesa representantes do proxecto Atlántida, da propia revista, e dos Centros de Formación do Profesorado de Vigo e do Vale do Minho.

Tras a apertura, proxectouse un vídeo resumo do congreso e interveu de forma telemática Carmen Pellicer, directora de Cuadernos de Pedagogía. A publicación, referencia do pensamento educativo en España e Portugal, dedicou por primeira vez un monográfico completo a un congreso celebrado nunha Eurocidade.

Nunha segunda parte, Jorge Fernandes e Florencio Luengo analizaron as liñas clave dos discursos dos Ministerios de Educación de Portugal e España, da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra, recollendo os compromisos institucionais en materia de educación democrática.

As concellerías de Educación de ambos municipios e os centros de formación do profesorado presentaron ademais experiencias e proxectos.

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O acto pechouse coa presentación dos plans de futuro do grupo organizador: o Proxecto Sesgos, centrado no pensamento crítico e a desinformación; un programa sobre Intelixencia Artificial e democracia; e o III Congreso Eurocidade e Educación, previsto para 2028. Os asistentes puideron levar un exemplar da edición especial da revista.

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