Fin de semana grande na 53 edición da Festa da Rosa de Mos
A programación inclúe actividades tradicionais, concertos e eventos deportivos
Logo dunha semana previa por todo o alto, Mos chega á fin de semana grande da Festa da Rosa cun amplo programa de actividades que combinará tradición, gastronomía, cultura e lecer ao longo de varias xornadas.
Hoxe o Pazo de Mos acollerá o tradicional Concurso de Rosas e o certame da Empanada de Millo, dous dos actos máis representativos desta celebración.
A xornada comezará cunha misa solemne na Igrexa de Santa Eulalia, seguida da tradicional ofrenda floral aos Marqueses de Mos. Estes actos institucionais darán paso a unha intensa programación que incluirá o pregón, que este ano correrá a cargo do humorista Touriñán, así como o nomeamento dos novos Valedores e Valedoras da Rosa de Mos.
Un dos grandes atractivos desta edición é a inauguración oficial da I Feira do Viño Rosado de Galicia, unha aposta do Concello por promover os produtos vitivinícolas da comunidade e dinamizar o sector. A oferta gastronómica completarase coa tradicional exaltación da empanada de millo e cunha nova edición da Xuntanza BaRes Mos, organizada en colaboración cos hostaleiros locais. Esta iniciativa busca reforzar a promoción da gastronomía e do tecido empresarial do municipio.
Durante toda a fin de semana, veciñanza e visitantes poderán gozar dunha feira aberta de 12:00 a 22:00 horas, na que non faltarán propostas de comida, bebida e actividades de lecer para todos os públicos.
A música terá tamén un papel protagonista na xornada do sábado coa programación «Concertos de Viño e Rosas», que contará coas actuacións de grupos e artistas como Los Lunes al Sol, Dani Barreiro, Uxía Lambona e Quinkillada, ofrecendo unha variada oferta musical para animar o ambiente festivo.
Mañá, domingo 14, continuará a actividade coa segunda xornada da Feira do Viño Rosado de Galicia e da Xuntanza BaRes Mos. Ademais, o público poderá asistir ás actuacións de Os Mangcarballos, Trío Somoza, Peter Punk e La Duendeneta, nunha programación pensada para todos os gustos e idades.
Ese mesmo día celebrarase tamén o Festival de Patinaxe de Verán do Club Patinaxe Xiramos, que terá lugar no pavillón Óscar Pereiro, ampliando así a oferta de actividades deportivas dentro da festa.
A programación da Festa da Rosa prolongarase durante as seguintes fins de semana. O sábado 20 terá lugar o tradicional Desfile de Palilleiras de Mos, unha cita que pon en valor o traballo artesanal e a tradición do encaixe, así como o VI Concurso de Novos Deseñadores 2026, que se celebrará no Pazo de Mos.
Neste contexto, a alcaldesa anunciou que Johannes Senior, gañador da edición anterior do certame, será o encargado de deseñar e confeccionar o vestido que lucirá Nidia Arévalo no día central da Festa da Rosa, consolidando así o apoio ao talento emerxente no ámbito da moda.
O domingo 21 desenvolveranse a XVIII Xuntanza de Palilleiras de Mos e o III Torneo de Xadrez Festa da Rosa, ampliando a oferta cultural e deportiva da programación.
As actividades culminarán os días 27 e 28 de xuño co IX Trofeo de Patinaxe «Vila da Rosa», organizado polo Club Blossom, e o Festival de Baile de Escolas «Patricia Martínez», que reunirá a numerosos participantes e público nun ambiente festivo.
A Festa da Rosa é froito do esforzo conxunto, especialmente da implicación das asociacións, colectivos culturais e deportivos, hostaleiros, comercio local e veciñanza.
A alcaldesa, Nidia Arévalo, convidou «a toda Galicia» a achegarse ao municipio para gozar desta celebración e descubrir «a nosa cultura, a nosa gastronomía, as nosas tradicións e a hospitalidade da nosa xente».
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