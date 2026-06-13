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Fin de semana grande na 53 edición da Festa da Rosa de Mos

A programación inclúe actividades tradicionais, concertos e eventos deportivos

Sobre estas liñas, presentación da Festa da Rosa. Á dereita, brinde con viño rosado. | // D.P.

Sobre estas liñas, presentación da Festa da Rosa. Á dereita, brinde con viño rosado. | // D.P.

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D. P.

[Mos]

Logo dunha semana previa por todo o alto, Mos chega á fin de semana grande da Festa da Rosa cun amplo programa de actividades que combinará tradición, gastronomía, cultura e lecer ao longo de varias xornadas.

Hoxe o Pazo de Mos acollerá o tradicional Concurso de Rosas e o certame da Empanada de Millo, dous dos actos máis representativos desta celebración.

A xornada comezará cunha misa solemne na Igrexa de Santa Eulalia, seguida da tradicional ofrenda floral aos Marqueses de Mos. Estes actos institucionais darán paso a unha intensa programación que incluirá o pregón, que este ano correrá a cargo do humorista Touriñán, así como o nomeamento dos novos Valedores e Valedoras da Rosa de Mos.

Un dos grandes atractivos desta edición é a inauguración oficial da I Feira do Viño Rosado de Galicia, unha aposta do Concello por promover os produtos vitivinícolas da comunidade e dinamizar o sector. A oferta gastronómica completarase coa tradicional exaltación da empanada de millo e cunha nova edición da Xuntanza BaRes Mos, organizada en colaboración cos hostaleiros locais. Esta iniciativa busca reforzar a promoción da gastronomía e do tecido empresarial do municipio.

Fin de semana grande na 53 edición da Festa da Rosa de Mos

Fin de semana grande na 53 edición da Festa da Rosa de Mos

Durante toda a fin de semana, veciñanza e visitantes poderán gozar dunha feira aberta de 12:00 a 22:00 horas, na que non faltarán propostas de comida, bebida e actividades de lecer para todos os públicos.

A música terá tamén un papel protagonista na xornada do sábado coa programación «Concertos de Viño e Rosas», que contará coas actuacións de grupos e artistas como Los Lunes al Sol, Dani Barreiro, Uxía Lambona e Quinkillada, ofrecendo unha variada oferta musical para animar o ambiente festivo.

Mañá, domingo 14, continuará a actividade coa segunda xornada da Feira do Viño Rosado de Galicia e da Xuntanza BaRes Mos. Ademais, o público poderá asistir ás actuacións de Os Mangcarballos, Trío Somoza, Peter Punk e La Duendeneta, nunha programación pensada para todos os gustos e idades.

Ese mesmo día celebrarase tamén o Festival de Patinaxe de Verán do Club Patinaxe Xiramos, que terá lugar no pavillón Óscar Pereiro, ampliando así a oferta de actividades deportivas dentro da festa.

A programación da Festa da Rosa prolongarase durante as seguintes fins de semana. O sábado 20 terá lugar o tradicional Desfile de Palilleiras de Mos, unha cita que pon en valor o traballo artesanal e a tradición do encaixe, así como o VI Concurso de Novos Deseñadores 2026, que se celebrará no Pazo de Mos.

Neste contexto, a alcaldesa anunciou que Johannes Senior, gañador da edición anterior do certame, será o encargado de deseñar e confeccionar o vestido que lucirá Nidia Arévalo no día central da Festa da Rosa, consolidando así o apoio ao talento emerxente no ámbito da moda.

O domingo 21 desenvolveranse a XVIII Xuntanza de Palilleiras de Mos e o III Torneo de Xadrez Festa da Rosa, ampliando a oferta cultural e deportiva da programación.

As actividades culminarán os días 27 e 28 de xuño co IX Trofeo de Patinaxe «Vila da Rosa», organizado polo Club Blossom, e o Festival de Baile de Escolas «Patricia Martínez», que reunirá a numerosos participantes e público nun ambiente festivo.

A Festa da Rosa é froito do esforzo conxunto, especialmente da implicación das asociacións, colectivos culturais e deportivos, hostaleiros, comercio local e veciñanza.

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A alcaldesa, Nidia Arévalo, convidou «a toda Galicia» a achegarse ao municipio para gozar desta celebración e descubrir «a nosa cultura, a nosa gastronomía, as nosas tradicións e a hospitalidade da nosa xente».

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