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Salvaterra celebra, esta fin de semana, as festas do Cristo da Vitoria

tradición

y As festas patronais xuntarán música tradicional, orquestras e relixión durante tres días

El Combo Dominicano actuará o luns 15 ás 22:00. | // FDV

El Combo Dominicano actuará o luns 15 ás 22:00. | // FDV

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D. P.

[Salvaterra de Miño]

As Festas do Santo Cristo da Vitoria regresan a Salvaterra de Miño cun programa que combina actos relixiosos, música en directo e propostas populares entre o 13 e o 15 de xuño. A celebración, organizada polo Concello de Salvaterra de Miño, arranca hoxecunha noite musical a cargo de La Supersonic e do DJ Luis Lobato.

Mañá, domingo 14, será a xornada máis solemne, coa misa solemne con procesión e o remate da misa ás 12:30 horas. A continuación celebrarase o concerto da Banda de Gaitas e Grupo de Baile A.C. Pontenova, nunha mañá pensada para reunir veciñanza e visitantes arredor da tradición local.

Pola tarde, ás 20:30 horas, actuará a Banda de Música de Salvaterra, seguida da orquestra Kubo, nunha programación que busca prolongar o ambiente festivo ata entrada a noite. O luns 15 pechará o programa cunha nova cita musical ás 22:00 horas, desta volta coa orquestra El Combo Dominicano.

A cartelería anuncia tamén o inicio da novena a partir do 5 de xuño ás 11:00 horas, reforzando o carácter devocional destas festas. A imaxe do Cristo preside o cartel e sitúa no centro unha celebración que mestura identidade relixiosa, memoria colectiva e lecer popular.

Co selo habitual das festas patronais, o evento converte Salvaterra de Miño nun punto de encontro comarcal durante tres días.

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A combinación de misa, procesión, música tradicional e orquestras de festa grande confirma a vocación destas datas como unha das citas máis sinaladas do calendario local.

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