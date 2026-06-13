O XI «Sons do Casco» enche Baiona de música
concertos
y O evento reúne esta fin de semana 15 grupos en nove escenarios do casco histórico
A XI Ruta Musical Sons do Casco volver ás rúas de Baiona esta fin de semana, 13 e 14 de xuño.
O evento, que celebra a súa undécima edición, busca dinamizar o casco histórico e desestacionalizar a oferta de lecer, apoiando tamén ao tecido hostaleiro e comercial.
A proposta funciona como antesala de Baiverán, a programación estival municipal que se desenvolverá ata setembro con arredor de cen actuacións. Durante toda a fin de semana, a música en directo ocupará nove escenarios situados en espazos emblemáticos como a Alameda Carabela Pinta, a praza Padre Fernando e Pedro de Castro, e rúas como Diego Carmona, Ventura Misa ou San Xoán.
Participarán 15 grupos de estilos variados, desde pop rock e indie ata música latina, blues, reggae ou flamenco, ademais de versións, tributos e composicións propias. Entre os artistas destacan Los Atómicos, Dieguitos y Mafaldas, Pablo Alonso, Braava! ou Mondieu, entre outros.
A iniciativa tamén pretende servir de escaparate para novos talentos, especialmente da mocidade da contorna. O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, destacou que «a vila convértese nun gran escenario ao aire libre, cunha programación diversa e de calidade que promove a convivencia e pon en valor o noso patrimonio urbano».
Ademais, convidou á cidadanía e ás persoas visitantes a gozar dunha proposta pensada para todos os públicos, que combina cultura, música e lecer nas rúas.
A organización destaca a importancia de manter iniciativas que impulsen o talento local e favorezan a participación cidadá, creando espazos de encontro arredor da música. Así mesmo, subliña o impacto positivo no comercio e na hostalaría, que ven incrementada a súa actividade durante estas xornadas. O carácter aberto e gratuíto da ruta facilita o acceso á cultura e fai que o evento sexa un referente na comarca do Val Miñor.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- Récord na festa anual da Asociación de Xubilados
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- O Val Miñor celebra hoxe a XXXVI Festa da Bicicleta