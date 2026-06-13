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O Triatlón Concello do Porriño celebra mañá a súa XI edición

inclusión

y A proba conecta Porriño e Tui a través do nado, a bicicleta e a carreira a pé

Presentación do XI Triatlón Concello do Porriño. | // D.P.

Presentación do XI Triatlón Concello do Porriño. | // D.P.

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D. P.

[O Porriño]

Mañá celebrarase a XI edición do Tríatlon Concello do Porriño, unha competición que ano tras ano convoca a centos de atletas nun percorrido en liña que une os concellos de Tui e O Porriño baixo o lema «Atrévete a vivir a aventura». A saída está prevista para as 11:30 horas e a proba reunirá ata 350 deportistas.

O evento está organizado polo Concello do Porriño coa colaboración do Concello de Tui e a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno (FEGATRI). O presidente da federación, Javier Campos Peña, destacou na presentación da proba o carácter esixente e espectacular dun percorrido que pon á proba as tres disciplinas do tríatlon nun contorno paisaxístico de excepción.

Do río á cidade

A competición arrincarará nas augas do Río Miño cun segmento de natación de 750 metros que partirá dende a Comandancia Naval. O Comandante Naval do Miño, Víctor García Pozuelo, confirmou que todo está preparado para recibir aos atletas neste punto de saída.

A continuación, os participantes enfrontaranse a un tramo ciclista de 20,2 quilómetros pola estrada que une Tui con O Porriño, e o percorrido rematará cunha carreira a pé de 5 quilómetros polo circuíto urbano da vila. A meta estará instalada no centro do Porriño, onde se agarda unha gran afluencia de público para arroupar aos deportistas na recta final.

Un evento con valores

A XI edición conta cun padriño de excepción: Borja Gómez Méndez, ciclista e triatleta con síndrome de Down recoñecido como un referente na integración do deporte adaptado en Galicia. A súa presenza reforza o compromiso da proba coa inclusión e a diversidade no ámbito deportivo.

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O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, quixo destacar o significado desta cita para o territorio: «É un orgullo presentar unha proba que une deporte, colaboración institucional e posta en valor do noso territorio». A implicación de dous concellos e dunha federación autonómica consolida o Tríatlon Concello do Porriño como un evento de referencia no noroeste galego, capaz de mobilizar a deportistas e afeccionados de toda a rexión nunha xornada que combina competición, paisaxe e espírito de superación.

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