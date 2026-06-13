O Castelo de Santa Cruz acollerá a III Festa Miudiña da Guarda
O Concello da Guarda celebrará o vindeiro 18 de xuño a III edición da Festa Miudiña, unha iniciativa de convivencia e lecer dirixida a preto de 800 menores de educación infantil e primaria dos centros educativos do municipio. O Castelo de Santa Cruz será o escenario desta xornada, que se desenvolverá entre as 9:00 e as 13:30 horas nunha mañá pensada especialmente para os máis pequenos.
Durante o evento, a cativada poderá desfrutar de actividades plásticas, xogos dinámicos, inchables, actuacións e diversas propostas sorpresa nun ambiente de diversión e participación. A media mañá terá lugar unha merenda de convivencia conxunta na que tomarán parte todos os centros asistentes, favorecendo o encontro e a relación entre o alumnado dos diferentes colexios do municipio.
A festa está organizada pola OMIX do Concello da Guarda en colaboración con Alalá Sociedade Cooperativa, AGA Formación, Diviertt e A Esgalha.
Desde o Concello subliñan a importancia de crear espazos de socialización seguros para a infancia. Con motivo do evento, o acceso ao castelo permanecerá pechado durante a mañá do 18 de xuño.
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