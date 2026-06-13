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A nova casa do skateboarding

SKATE

A nova casa do skateboarding

A nova casa do skateboarding

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O skatepark municipal da Caniza acolleu a primeira parada de Street das Iberdrola Skate Series 2026, reunindo a máis de 40 riders nacionais e internacionais e situando ao municipio no mapa dos grandes eventos desta disciplina.

A nova casa do skateboarding

A nova casa do skateboarding

Durante tres xornadas, as instalacións recibiron competidores de España, Brasil, Arxentina, Venezuela e Portugal. Na categoría feminina, a vitoria foi para a olímpica Natalia Muñoz, actual campioa de España e participante nos Xogos de París 2024. Na masculina, triunfou o brasileiro Abner Pietro, mentres o galego Luis Cabarcos acadou a segunda posición como mellor deportista español clasificado.

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O alcalde Luis Piña agradeceu á Real Federación Española de Patinaxe a confianza no municipio, que nos últimos anos acolleu competicións como o Campionato de España Team Cross, a Copa de España e as Iberdrola Skate Series.

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