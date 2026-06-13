Lucía Alonso gaña o primeiro premio no Fnac Novos Talentos
fotografía
y Acadou o recoñecemento cun proxecto sobre a comunidade Huni Kuin da Amazonia
A fotógrafa galega Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño e residente na actualidade en Lisboa, vén de ser distinguida co primeiro premio do certame Fnac Novos Talentos Portugal na categoría de fotografía, un dos galardóns máis destacados do panorama cultural portugués orientado á promoción de artistas emerxentes.
Este certame, organizado por Fnac Portugal, converteuse nos últimos anos nunha plataforma de referencia para a visibilización de novos creadores en disciplinas como a fotografía, a literatura, a ilustración, o vídeo, a música e os videoxogos. O recoñecemento supón un importante impulso para a traxectoria da artista galega, que desenvolve o seu traballo entre diferentes contextos culturais e xeográficos.
A cerimonia de entrega de premios tivo lugar nos xardíns da emblemática Torre de Belém, en Lisboa, nun evento cultural aberto ao público que incluíu concertos, intervencións artísticas e diversas actividades ao aire libre. A xornada reuniu a numerosos profesionais do ámbito creativo, así como a un público amplo interesado nas novas tendencias culturais.
O premio inclúe, ademais do recoñecemento artístico, unha dotación económica, unha cámara Fujifilm de última xeración e a oportunidade de realizar unha exposición individual na galería Narrativa, un espazo de referencia en Lisboa especializado exclusivamente en fotografía contemporánea. A galería está dirixida por Mario Cruz, fotógrafo documental de prestixio internacional, recoñecido con varios premios World Press Photo e autor de diferentes publicacións de alcance global.
O proxecto galardoado, titulado Eskawata Kayawai, é unha serie fotográfica realizada en 2019 na Amazonia brasileira, durante o período no que a autora residiu no Brasil ao longo de seis anos. A obra documenta a vida cotiá e o proceso de revitalización cultural da comunidade indíxena Huni Kuin, situada no estado de Acre, na fronteira entre Brasil e Perú.
Ollar antropolóxico
O acceso a esta comunidade supuxo un desafío loxístico considerable. A viaxe requiriu varios desprazamentos en avión, un percorrido por estrada de arredor de sete horas e catro días de navegación por río nunha pequena embarcación. Este esforzo permitiu á fotógrafa chegar a unha das rexións máis illadas da Amazonia e establecer un contacto directo coa realidade do pobo Huni Kuin.
Durante aproximadamente un mes, Lucía Alonso conviviu coa comunidade, compartindo o seu día a día e integrándose nas súas dinámicas cotiás. Fíxoo acompañando aos documentalistas Lara Jacoski e Patrick Belem, que estaban a rexistrar o proceso de recuperación cultural deste pobo indíxena. Esta experiencia permitiulle desenvolver unha mirada próxima, respectuosa e participativa, afastada de enfoques externos ou alleos á realidade da comunidade.
Os Huni Kuin, tamén coñecidos como Kaxinawá, sufriron durante décadas procesos de opresión e prohibicións que afectaron profundamente á súa lingua, ás súas prácticas espirituais e ás súas tradicións culturais. Porén, nos últimos vinte e cinco anos impulsaron un proceso de recuperación e reafirmación identitaria que constitúe un dos eixos centrais do proxecto fotográfico.
Este momento de renacemento cultural está presente no propio título da serie, «Eskawata Kayawai», unha expresión da lingua hatxa kuin que pode traducirse como «o espírito da transformación». A través das súas imaxes, a fotógrafa amosa como a comunidade traballa activamente para preservar e fortalecer o seu coñecemento ancestral, ao tempo que dialoga co presente.
As fotografías ofrecen unha visión íntima da vida cotiá da comunidade, reflectindo tanto os seus rituais e prácticas culturais como os momentos máis ordinarios do día a día. O proxecto busca construír unha narrativa compartida, na que os propios Huni Kuin teñan voz e capacidade para representar a súa realidade.
A obra de Lucía Alonso inscríbese no ámbito da fotografía documental contemporánea, cun enfoque que prioriza as historias humanas e os procesos sociais, explorando cuestións como a memoria colectiva, a pertenza e os cambios culturais nun mundo globalizado.
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