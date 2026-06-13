A Guarda despide o curso con teatro e 40 anos de música
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y O Centro Cultural e o Auditorio acollerán un fin de curso con teatro e o 40 aniversario do Conservatorio
A Guarda pon o broche final ao curso 2025-2026 cunha axenda cargada de emocións, aprendizaxe e celebración que reunirá a cativada, mocidade, maiores e familias en torno ás artes escénicas e á música.
O vindeiro 20 de xuño ás 13 horas, o Centro Cultural acollerá a representación de Rebelión na Biblio, a obra creada polo alumnado dos obradoiros de teatro infantil organizados polo Concello da Guarda e impartidos pola asociación FOCO. Durante máis de oito meses de traballo semanal, un grupo de menores de entre 6 e 12 anos construíu colectivamente esta divertida aventura que parte dunha pregunta inquedante: que faríamos se un día chegamos á biblioteca e non están os libros? Dende outubro, cada martes pola tarde, o Centro Cultural converteuse nun espazo de xogo, creatividade e expresión artística onde a rapazada desenvolveu habilidades de comunicación, cooperación e confianza.
Esta mostra infantil forma parte das funcións de fin de curso da asociación FOCO, que se completan coas obras O Monstro (venres 19 ás 19h, grupo de 13 a 17 anos), Con.texto (sábado 20 ás 18h, maiores de 60) e a performance inmersiva Modelos antilixentes (venres 19 ás 18:15 e sábado 20 ás 12:15 e 17:15, grupo de 18 a 30 anos).
Pero a semana cultural non remata aí. O mércores 18 de xuño, o Auditorio de San Benito será o escenario dun concerto especialmente emotivo; o de Fin de Curso do Conservatorio de Música da Guarda, que este ano coincide co seu 40 aniversario. Ás 20:00 horas, o centro celebrará catro décadas de formación musical e de compromiso cultural co municipio, rendendo homenaxe a todas as persoas (alumnado, profesorado e equipos directivos) que contribuíron á súa historia. O Concello anima á veciñanza a acompañar esta celebración.
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