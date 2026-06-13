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Gondomar impulsa a robótica educativa nas aulas

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y O programa LEGO Robotix achega a tecnoloxía ao alumnado de primaria do municipio

Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, nunha das xornadas. | // D.P.

Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, nunha das xornadas. | // D.P.

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D. P.

[Gondomar]

O Concello de Gondomar fixo balance da actividade educativa LEGO Robotix desenvolvida ao longo do curso escolar, unha iniciativa dirixida ao alumnado de educación primaria centrada na introdución á robótica e á programación de forma práctica e lúdica.

A actividade desenvolveuse nos distintos centros educativos do municipio e complementouse con sesións celebradas os sábados polas mañás nas instalacións municipais, o que permitiu ampliar a participación e achegar a proposta a máis familias.

Grazas a este programa, máis de cen menores tiveron a oportunidade de iniciarse no ámbito da robótica educativa, traballando a programación básica, a resolución de problemas, a creatividade e o traballo en equipo nun contorno dinámico.

Esta iniciativa amosou ser unha ferramenta de grande valor ao favorecer o desenvolvemento do pensamento lóxico e das competencias STEM, consideradas fundamentais para a formación das novas xeracións.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, valora de maneira moi positiva o desenvolvemento do programa, destacando o seu impacto na formación do alumnado e a boa acollida entre as familias e os centros participantes.

O rexedor sinalou que LEGO Robotix permitiu achegar a robótica e a programación aos máis novos dun xeito accesible, favorecendo a aprendizaxe a través da experimentación e do xogo.

Ferreira destacou tamén o crecente interese por este tipo de propostas educativas no municipio, reflectido na participación de máis de cen escolares ao longo do curso.

Ademais, subliñou que estas iniciativas contribúen a complementar a formación dos máis pequenos e a impulsar habilidades clave para o seu futuro académico e profesional, como o pensamento lóxico, a creatividade e o traballo colaborativo.

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«O Concello de Gondomar continuará apostando por programas educativos innovadores que dean resposta ás necesidades actuais da mocidade, reforzando a aprendizaxe práctica e fomentando o interese polas disciplinas científicas e tecnolóxicas desde idades temperás no ámbito local», manifestou o rexedor.

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