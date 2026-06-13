Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoOla de Calor GaliciaMejores Notas PAU GaliciaKardashian en Yate de VigoMuere Hija de FragaMundial de MéxicoPremios FARO DA ESCOLA
instagramlinkedin

Gondomar brilla coas alfombras de flores do seu Corpus Christi

Alfombra da escalinata da Igrexa este 2026. | // D.P.

Alfombra da escalinata da Igrexa este 2026. | // D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Gondomar]

Gondomar viviu unha das súas citas máis emblemáticas coa celebración do Corpus Christi, tradición que cada ano transforma o centro da vila grazas ao tecido asociativo e á implicación de centos de veciños e veciñas.

A alfombra floral da escalinata da igrexa de San Bieito, que cobre os seus 40 chanzos, converteuse de novo nunha das imaxes máis fotografadas da celebración e nun dos símbolos máis diferenciadores do Corpus gondomareño.

Noticias relacionadas

Nesta edición participaron nove asociacións: O Millor de Cada Casa, Centro Cultural de Mañufe, Politicamente Incorrectos, Centro Cultural de Donas, Novos Aires de Couso, Centro Cultural de Chaín, Centro Cultural Peitieiros, Fragafestas e Alfombristas Gondomar. O seu traballo encheu as rúas da vila de cor. O alcalde Paco Ferreira destacou que «o máis importante do Corpus non son só as alfombras, senón a unión que se crea arredor delas», e subliñou que «detrás de cada alfombra hai moitas horas de preparación e moita dedicación». O Concello agradeceu o esforzo de todas as persoas voluntarias que colaboraron na recollida, preparación e colocación dos materiais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents