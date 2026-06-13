Comida solidaria para reconstruír o único hospital de Gaza norte
cooperación
y O evento contará coa presenza de membros galegos da «Flotilla»
A Asociación Cultural A Camoesa, situada na Rúa dos Pazos 121 de Camos, converterase hoxe no escenario dun acto de solidariedade con Palestina organizado pola asociación nigranesa «Manos para el Mundo» co apoio do Concello de Nigrán. O obxectivo é recadar fondos para a reconstrución do hospital Al-Awada en Jabalia, o único centro sanitario que permanece en pé no norte de Gaza e que opera en condicións ruinosas desde que foi atacado por Israel en 2023.
O prezo é de 20 euros para adultos e 13 euros para cativada, e a información e inscricións están dispoñibles no teléfono 660 557 444.
A programación comeza ás 11:30 horas con actividades para toda a familia, coa actuación estelar do artista nigranés Peter Punk prevista para as 13:00 horas.
O acto terá un peso especial polo perfil dos participantes. Xurxo Porrit e Ana Fuentes, dous dos sete galegos integrantes da «Global Sumud Flotilla» interceptada en maio polas Forzas Armadas israelís, estarán presentes para relatar a súa experiencia en primeira persoa. «Todos os integrantes da Flotilla fomos golpeados e maltratados en maior ou menor medida, ningún se librou da violencia do exército israelí», afirma Ana Fuentes, veciña de O Porriño, quen subliña que o que sufrisen eles «non é nin comparable ao que lles fan aos presos e presas palestinos». Tamén participarán os xornalistas palestinos Jamil El Sadi e Karim El Sadi, desprazados desde Italia expresamente para o evento.
Xurxo Porrit describe un hospital «en completa ruína, sen auga nin luz, e operando sen analxesia». «ao que se pode aspirar é a crear un quirófano de campaña, aséptico, onde se poida intervir en condicións hixiénicas», sinala, e engade que o que Israel está a facer «é unha violación sen límite dos dereitos humanos, un auténtico xenocidio». «Cada día morren nenos de fame, cada día matan a xente por pisar a liña amarela e iso xa non ocupa ningún tempo nos informativos», lamenta.
Desde «Manos para el Mundo», a súa secretaria Miriam Andaloro explica que a asociación traballa directamente con «Our Voices» e «Voces Insurgentes», o que lles permitiu contactar co propio director do hospital Al-Awada. «Todos os cartos recadados transferiranse de xeito directo ao hospital», asegura.
O alcalde de Nigrán, Juan González, recibiu persoalmente a Xurxo, Ana e aos representantes da asociación para agradecerlles a súa visita. «Agradecemos enormemente que elixiran Nigrán para celebrar este acto, cada gran de area suma nesta loita e estamos orgullosos de situarnos no lado correcto da Historia», declarou. González lembrou que o Concello aprobou en maio de 2024 unha moción esixindo o fin dos ataques a Gaza e que o edificio consistorial luce desde entón unha pancarta coa lenda «Nigrán, non somos indiferentes. Paremos o xenocidio». «Somos un municipio que non cre na indiferenza, isto non vai de cores políticas, isto vai de dereitos humanos e de empatía», resume o rexedor.
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