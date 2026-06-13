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Os benxamíns A e C de Salceda, campións de liga

fútbol sala

y A sección benxamín recibiu o título de Orgullo Salcedense por levar o nome da vila ao máis alto

Xogadores da sección benxamín A e C co distintivo de Orgullo Salcedense. | //D.P.

Xogadores da sección benxamín A e C co distintivo de Orgullo Salcedense. | //D.P.

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D. P.

[Salceda de Caselas]

O equipo de goberno de Salceda de Caselas recibiu na Casa do Concello aos equipos benxamín A e C de fútbol sala das EDM para homenaxealos tras unha tempada excepcional. Ambos os conxuntos salcedenses lograron proclamarse campións de liga nas súas respectivas competicións, un dobre título que motivou a concesión da distinción do Orgullo Salcedense á sección benxamín de fútbol sala das EDM Salceda.

Este recoñecemento, que o concello outorga a persoas ou colectivos que poñen en alto o nome do municipio, quere pór en valor o traballo realizado polos nenos e nenas, pero tamén o labor dos adestradores e coordinadores das Escolas Deportivas Municipais ao longo de toda a campaña.

O equipo Benxamín A, adestrado por Alberto Pazo, está formado por Mateo Pernas, Mateo Rodríguez, Mateo Acuña, Joel, Lucas, Adrien, Lois, Carlota, Alicia, Jose, Mario e Martín. Pola súa banda, o Benxamín C, baixo as ordes de Lino e Pablo, conta no seu plantel con Valeria, Ian, Denis, Sabela, Manuela, Aleixo, Xabi, Nico, Daniel e Lucas.

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Con a tempada xa rematada, xogadoras, xogadores e adestradores comezan a mirar cara á próxima campaña e aos novos retos que esta traerá. Non obstante, antes de pechar o curso, todos os equipos da escola base participaron na Charampions, a competición interna coa que as EDM de Salceda celebran cada ano o final da tempada. Unha iniciativa que reúne as diferentes categorías do fútbol sala nunha xornada onde a diversión, o compañeirismo e os valores son os verdadeiros protagonistas, como mellor despedida posible antes das vacacións de verán.

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