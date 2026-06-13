Aberta a inscrición para o XXXI Torneo de Fútbol Sala «Vila de Arbo»
deporte
y A competición celebrarase en xullo e repartirá 2.500 euros en premios
Xa está aberto o prazo de inscrición para o XXXI Torneo de Fútbol Sala «Vila de Arbo». A competición, de carácter amador, desenvolverase os días 24, 25 e 26 de xullo no Pavillón Municipal de Deportes, aínda que as datas definitivas poderían axustarse en función dos equipos inscritos.
O alcalde, Horacio Gil, subliñou o compromiso do goberno local co deporte: «Este torneo non é só unha competición sa, senón un punto de encontro clave para a mocidade e os afeccionados».
O prazo de inscrición pecha o venres 17 de xullo, ou cando se completen as prazas. A cota por equipo é de 75 euros en conta máis 25 euros en man antes do primeiro partido. Os interesados deben cubrir o modelo e envialo ao correo da organización ou tramitalo pola sede electrónica do concello. A presentación e o sorteo de grupos terá lugar o sábado 18 de xullo ás 13:00 horas no Salón de Plenos.
En canto aos premios, repartiranse 2.500 euros en metálico: 1.200 para o campión, 700 para o subcampión, 400 para o terceiro e 200 para o cuarto clasificado, ademais de trofeos individuais e colectivos.
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