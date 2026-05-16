O Val Miñor celebra hoxe a XXXVI Festa da Bicicleta

y Gondomar acolle a chegada desta marcha cicloturista comarcal que agarda preto de 1.000 participantes

Presentación da XXXVI Festa da Bicicleta. | // D.P.

D. P.

[Gondomar]

Os concellos de Gondomar, Nigrán e Baiona ultiman os preparativos para a XXXVI Festa da Bicicleta, que terá lugar hoxe. Esta edición está organizada polo Concello de Gondomar, seguindo o sistema rotatorio que comparten os tres municipios do Val Miñor para esta iniciativa conxunta, unha das actividades populares e deportivas máis participativas da comarca.

A festa, de carácter non competitivo e aberta a todos os públicos a partir de 7 anos, contará con tres puntos de saída: Gondomar ás 10:00 horas dende a Praza da Paradela, e Nigrán e Baiona ás 11:00 horas dende o Pavillón de Deportes de Panxón e o Parque da Palma respectivamente. Os diferentes percorridos confluirán en Gondomar, onde se celebrará un descanso e o tradicional sorteo de agasallos: tres bicicletas, 60 cascos e 30 botellas reutilizables.

O uso do casco é obrigatorio. O evento contará cun amplo dispositivo de seguridade coordinado polas Policías Locais dos tres concellos, Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico. Dende a organización destacan que a Festa da Bicicleta é «unha xornada de convivencia, deporte e promoción de hábitos saudables que simboliza a unión entre os tres municipios do Val Miñor».

