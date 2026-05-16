O Porriño, escenario de arte viva para honrar a Antonio Palacios
concursos
O Porriño prepárase para vivir un mes de xuño marcado pola creatividade, o patrimonio e a memoria colectiva.
O Concello impulsa dous eventos artísticos que converterán as rúas e espazos públicos do municipio nun auténtico laboratorio de arte ao vivo: o I Certame de Talla en Pedra «Antonio Palacios escríbese en pedra» e a terceira edición do Concurso de Pintura Rápida «Pintando a Palacios». Dúas iniciativas unidas polo mesmo fío condutor: reivindicar o legado do arquitecto máis universal que deu esta terra e poñer en valor a identidade cultural galega a través da expresión artística.
Certame de escultura único
O primeiro dos dous eventos celebrarase os días 6 e 7 de xuño e supón unha aposta ambiciosa e pouco habitual. Impulsado polo Concello en colaboración co IES Ribeira do Louro, o I Certame de Talla en Pedra nace coa vontade de reivindicar a pedra como elemento esencial da identidade construtiva e cultural de Galicia, e de recuperar o protagonismo dos oficios tradicionais vinculados á canteiría.
Un total de 15 participantes, seleccionados entre profesionais e afeccionados maiores de idade, terán o reto de crear ao vivo unha obra en pedra natural inspirada na vida e na obra de Antonio Palacios. Cada participante recibirá un bloque de granito en bruto facilitado pola organización e disporá de dúas xornadas intensivas para transformalo nunha peza artística acabada. O material non é casual: o granito é a materia prima por excelencia da arquitectura galega, o mesmo material que Palacios empregou e exaltou ao longo de toda a súa traxectoria profesional.
Un dos aspectos máis destacados do certame é precisamente o seu carácter aberto ao público. Os veciños e visitantes poderán asistir en directo ao proceso completo de creación, desde o primeiro golpe de maza sobre o bloque en bruto ata o remate da peza, observando en tempo real cada fase do traballo dos canteiros e escultores participantes. Esta dimensión performativa converte o certame nun espectáculo pouco habitual, que achega ao gran público un oficio que habitualmente permanece oculto nos obradoiros.
O xurado valorará criterios como a calidade técnica da execución, a orixinalidade e creatividade das propostas e a adecuación temática ao legado de Palacios. O certame repartirá premios que ascenden ata os 1.500 euros para o primeiro clasificado, ademais doutras distincións para os seguintes postos e unha mención especial outorgada polo público asistente, que terá así voz directa no recoñecemento do traballo dos artistas.
A pintura toma a rúa
Unha semana despois, o 13 de xuño, chegará a quenda do III Concurso de Pintura Rápida «Pintando a Palacios», unha cita que xa forma parte do calendario cultural do municipio. Nesta terceira edición, o casco urbano do Porriño volverá converterse nun museo ao aire libre, con decenas de artistas espallados polas rúas e prazas da vila para captar sobre o papel ou o lenzo a esencia arquitectónica e patrimonial que Palacios deixou gravada na pedra.
O concurso de pintura rápida ten a virtude de abrir a participación a todas as idades, organizándose en catro categorías: adultos, mocidade, alevín e infantil. Esta estrutura responde ao obxectivo de fomentar a creatividade desde idades temperás e achegar a arte a públicos que habitualmente non se identifican con este tipo de propostas. Os premios combinan galardóns económicos con material artístico, de modo que os participantes máis novos poidan continuar desenvolvendo a súa afección con recursos concretos. Na categoría absoluta, os galardóns alcanzan igualmente os 1.500 euros, equiparando o recoñecemento económico co certame de escultura.
Antonio Palacios
Ambos os certames teñen como denominador común a figura de Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), o arquitecto nacido no Porriño que se converteu nun dos grandes nomes da arquitectura española do século XX. Autor de obras icónicas como o Palacio de Comunicaciones de Madrid (hoxe sede do Concello da capital), o Hospital de Xornaleiros ou o Círculo de Belas Artes, Palacios desenvolveu ao longo da súa carreira un estilo propio que bebía do modernismo, do rexionalismo e dunha profunda vinculación coa pedra e coa tradición construtiva galega.
A súa pegada no Porriño é visible e tanxible: o Templo Votivo do Mar en Panxón, o Balneario de Mondariz ou a súa propia casa natal son testemuños do vínculo irrompible que mantivo coa súa terra de orixe ao longo de toda a vida. Por iso, a elección do seu legado como eixo temático destes certames non é un mero recurso simbólico, senón un acto de recoñecemento cara a alguén que contribuíu de xeito decisivo a conformar a identidade visual e cultural do municipio.
O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, presentou as dúas iniciativas xunto a Rubén, un dos alumnos do IES Ribeira do Louro.
Lorenzo subliñou a importancia de recuperar e difundir a figura de Palacios, e destacou o significado profundo destas propostas: «Con estes dous certames imos renderlle homenaxe poñendo en valor dúas das súas grandes paixóns: a arquitectura ligada á pedra e a expresión artística, facendo que a súa pegada siga viva nas rúas do Porriño».
