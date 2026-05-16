Maxia na biblioteca para conmemorar as Letras Galegas
teatroy A gran viaxe das Letras Galegas, a cargo de A Xanela do Maxín, terá lugar hoxe ás 18:00 horas
D.P
O Arquivo Histórico e Biblioteca Pública Municipal de Baiona súmase á celebración do Día das Letras Galegas 2026 cunha actividade especial dirixida ao público infantil. Baixo o título A gran viaxe das Letras Galegas, o espazo cultural da localidade baionesa acollerá hoxe, 16 de maio, ás 18:00 horas, un espectáculo cheo de maxia, emoción e descubrimento arredor da lingua e da cultura galega, a cargo da compañía A Xanela do Maxín.
A actividade, pensada para nenos e nenas de entre 3 e 9 anos, terá unha duración aproximada de 40 minutos e ofrecerá ás familias unha experiencia única na que a literatura, o teatro e a memoria colectiva de Galicia se dan a man para achegar aos máis novos ao valor transformador das palabras. A entrada será de balde ata completar a cabida, e os nenos e nenas deberán asistir acompañados polo seu pai, nai ou titor ou titora legal.
Begoña Caamaño
Este ano, o Día das Letras Galegas está dedicado á escritora e xornalista Begoña Caamaño, unha das voces máis destacadas e comprometidas da literatura galega contemporánea. Caamaño é recoñecida pola súa capacidade para revisitar os grandes mitos e relatos clásicos desde unha ollada moderna e feminista, tecendo narrativas que invitan á reflexión sobre a identidade, a igualdade e o papel da muller na sociedade. Obras como Circe ou o pracer do azul e Morgana en Esmelle convertérona nun referente literario pola súa sensibilidade narrativa e polo seu compromiso cunha literatura galega aberta, crítica e viva. Ao longo da súa traxectoria, Caamaño defendeu sempre o uso e a dignidade da lingua galega tanto nos seus textos de ficción como no seu traballo xornalístico.
Espectáculo
A gran viaxe das Letras Galegas convida ás familias a embarcarse nun percorrido fascinante a través das palabras, os sons e as lembranzas que conforman a memoria colectiva de Galicia. Durante o espectáculo, o público realizará unha travesía por distintas épocas e polas figuras de autoras e autores homenaxeados ao longo da historia das Letras Galegas, descubrindo de forma lúdica e emocionante o papel transformador que a literatura e o teatro teñen na nosa cultura.
Esta actividade busca promocionar a lectura e a cultura entre os máis novos, apostando por estimular a creatividade, a imaxinación e o coñecemento do patrimonio cultural galego, honrando as letras ao facelas chegar a todas as xeracións.
A actividade é de acceso libre ata completar a capacidade do local. Recoméndase a asistencia con antelación para garantir a entrada.
