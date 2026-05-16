Mabel Lozano leva os seus Goya a Baiona para debater sobre trata
documentaly Será o 21 de maio nunha xornada enmarcada nas accións municipais contra as violencias machistas
A concellería de Igualdade de Baiona prepara un acto especial para o vindeiro xoves 21 de maio ás 19:00 horas no Salón Monterreal do Parador de Baiona: a proxección dos documentais Ava e Biografía del cadáver de una mujer, dirixidos pola recoñecida cineasta e xornalista Mabel Lozano. Tras as proxeccións celebrarase un espazo de debate coa propia activista. A actividade é gratuíta ata completar a cabida.
Os dous documentais abordan desde perspectivas distintas a realidade da violencia de xénero. Ava, estrea de 2023, narra a historia dunha moza con discapacidade intelectual vítima de trata con fins de explotación sexual, e foi galardoada co Goya á mellor curtametraxe documental en 2024. Biografía del cadáver de una mujer, gañadora do mesmo premio en 2021, conta a historia de Yamiled Giralda, colombiana ex vítima de trata e testemuña protexida, asasinada en 2009 en Cordobilla (Navarra) por encargo do seu proxeneta.
A iniciativa, financiada polo Ministerio de Igualdad e co apoio do Parador de Baiona e da rede de Paradores de Turismo de España, busca visibilizar a loita contra a violencia de xénero a través do cinema social.
Ao día seguinte, o venres 22 de maio, Lozano impartirá o obradoiro Ponte en su Piel para alumnado de 4º da ESO do CPI de Cova Terreña e do IES Primeiro de Marzo, abordando os riscos da captación a través das redes sociais para a explotación sexual.
