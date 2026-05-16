Emotiva despedida do alumnado de intercambio da Bretaña
linguas
y Os estudantes cursan á vez o bacharelato francés e o español
O alcalde de Nigrán, Juan González, despediu no Concello ao alumnado bretón que participou no intercambio co IES Val Miñor e que regresou hoxe a Francia. É o terceiro ano consecutivo que ambos os centros comparten esta iniciativa, que implica a arredor de vinte estudantes de cada lado: alumnado de francés como lingua optativa de 4º da ESO no caso de Nigrán, e alumnado de 1º de Bacharelato do Instituto Rabelais de Saint Brieuc.
Os estudantes franceses participan no programa Bachibac, un itinerario educativo mixto que permite ao alumnado de España e Francia obter simultaneamente o título de Bachiller español e o Diplôme du Baccalauréat francés. Un dobre esforzo académico que, segundo a coordinadora do intercambio, reflicte o crecente interese pola lingua e a cultura españolas entre a mocidade francesa.
Durante a súa estancia en Nigrán, os rapaces aloxáronse nas casas de familias do municipio cuxos fillos visitaran previamente a Bretaña, e participaron nun amplo programa sociocultural deseñado polo IES Val Miñor.
«Estes alumnos son estudantes de excelencia que teñen un gran interese pola lingua e a cultura españolas, ata o punto de facer ese dobre esforzo do bacharelato. O español está de moda en Francia: interésanse tanto por Goya como pola Guerra Civil, ou pola letra de Bad Bunny na Super Bowl», explicou a coordinadora do programa.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- O deporte base de Salceda brilla nos torneos internacionais de Portugal
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas