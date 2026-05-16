Dous ciclos de concertos para encher de música a primavera
A guarda
y O Tocamúsica e A Guarda Clásica traen sete concertos á vila
A Guarda converterase nos próximos meses nun escenario a ceo aberto para a música en directo.
O Concello da Guarda aposta este 2026 por unha programación cultural que combina dous ciclos diferenciados: a terceira edición do Tocamúsica, que leva os concertos ás prazas e recunchos da vila entre maio e xullo, e A Guarda Clásica, un novo ciclo de música clásica que debuta este mes de maio no Centro Cultural. En total, sete concertos que ofrecen xéneros para todos os gustos, desde o soul e o funk ata a música de cámara, pasando polo rock, a rumba cubana ou o jazz.
III Tocamúsica
O ciclo Tocamúsica é unha das citas máis esperadas do calendario cultural guardés. Este programa, que conta co apoio do plan +Provincia, naceu coa vocación de achegar a música en directo á cidadanía nun contexto informal e festivo, aproveitando os espazos públicos máis representativos da localidade. Prazas, rúas e o porto serán os escenarios nos que catro bandas actuarán ao longo de tres meses.
O pistoletazo de saída darao o próximo sábado 23 de maio «Cuarto de Tula», un grupo que rendirá homenaxe ao mítico Buena Vista Social Club. A cita será na Praza Avelino Vicente a partir das 12:30 horas, e os asistentes poderán mergullarse no son cubano máis auténtico nunha mañá de primavera. Unha proposta perfecta para abrir boca e inaugurar a tempada con alegría e ritmo.
En xuño haberá dúas actuacións. A primeira chegará o venres 12 coa banda Stormy Trucks, liderada por Valentín Caamaño, que ofrecerá temas propios mesturados con versións de clásicos do rock nunha sesión nocturna na rúa Vicente Sobrino, a partir das 21:00 horas. Xa a finais de mes, o domingo 28, o porto da Guarda converterase no marco privilexiado para a actuación de God Good, banda de soul e funk que prometem transportar ao público a unha viaxe musical intensa e rítmica a partir das 12:30 horas.
O ciclo pecharase en xullo cun concerto moi especial. O xoves 23, na Praza do Reló e ás 21:00 horas, Los Kalahari interpretarán o repertorio completo de Siniestro Total cunha formación que inclúe a Javier Soto, ex guitarra do grupo, e a Andrés Cunha, o seu último batería. Un peche de lujo para os amantes do rock español que non querrán perderse esta cita.
A Guarda Clásica
Mentres o Tocamúsica toma as rúas, o salón de actos do Centro Cultural da Guarda acolle este maio a estrea de A Guarda Clásica, un ciclo de tres concertos nos tres últimos sábados do mes, todos ás 20:00 horas. A iniciativa abre as portas da música clásica á cidadanía con propostas de altísimo nivel interpretativo.
O ciclo arrinca hoxe, sábado 16 de maio, co dúo formado por Rafael Yebra e Oswaldo Oro, que combinarán saxofón e guitarra nunha proposta que vai máis alá dos límites do clásico. A súa música fusiona a elegancia do repertorio académico coa frescura do jazz, a profundidade da música contemporánea e a calidez dos ritmos latinoamericanos, creando unha experiencia sonora que abraza múltiples tradicións sen renunciar a ningunha.
O sábado 23 chegará un dos concertos máis evocadores do ciclo: Zukhra Zeingaliyeva e Ilaria Vivan interpretarán con frauta e arpa o celebrado Haru no umi («O mar en primavera»). Zeingaliyeva é unha intérprete versátil que transita polo clásico, o jazz e as músicas do mundo, mentres que Vivan é arpista principal da Orquestra Sinfónica de Porto-Casa da Música e docente en destacadas institucións de ensino superior portuguesas.
O peche do ciclo clásico correrá a cargo do Quinteto de Metais da Orquestra Vigo 430 o sábado 30 de maio. Dous trompetas, trompa, trombón e tuba conforman esta formación que ofrece unha gran riqueza tímbrica, desde sonoridades brillantes ata rexistros graves e profundos. O seu repertorio inclúe obras de compositores como Victor Ewald, Eric Ewazen ou Morley Calvert, referentes da literatura para metais que demostran todo o potencial expresivo desta agrupación.
Música para compartir
Ambos os ciclos comparten un mesmo espírito: o da música como elemento de encontro e cohesión social. A programación estará activa ata finais de xullo, polo que os guardeses teñen por diante meses cargados de propostas para desfrutar coa familia e as amizades.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- O deporte base de Salceda brilla nos torneos internacionais de Portugal
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas