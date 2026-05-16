Cinco continentes de bicicletas no cine
cinema
a pedal
O festival Cinema a Pedal, impulsado polo Concello de Nigrán co apoio da Deputación de Pontevedra, afronta o derradeiro mes da súa convocatoria cunha noticia que reforza o seu prestixio: obras procedentes de varios continentes xa forman parte do caudal de películas recibidas polos organizadores. Este dato non é menor. Nunha quinta edición que aposta con máis forza ca nunca pola diversidade formal e temática, a chegada de traballos audiovisuais desde latitudes tan distintas confirma que a bicicleta é unha linguaxe universal, capaz de conectar realidades moi diferentes baixo un mesmo eixo narrativo.
Convocatoria
A convocatoria permanecerá aberta ata o vindeiro 31 de maio. Queda, polo tanto, un mes de marxe para que cineastas, realizadoras, colectivos audiovisuais e creadoras independentes de calquera parte do mundo presenten as súas obras. O equipo organizador lanzou un chamamento explícito a todos eles: «Interésanos seguir sumando perspectivas, descubrir novas historias e formas de narrar que incorporen a bicicleta desde distintos contextos e sensibilidades». Estas palabras non son só un convite; son tamén unha declaración de intencións sobre o tipo de festival que Cinema a Pedal quere ser: un espazo aberto, plural e comprometido con relatos que van máis alá do evidente.
A bicicleta
Desde a súa creación, Cinema a Pedal entendeu que a bicicleta non é simplemente un medio de transporte. É, ante todo, unha metáfora poderosa. No cine, pode aparecer como ferramenta de emancipación, como obxecto do desexo, como símbolo de resistencia fronte ao modelo urbano dominante ou como elemento que articula comunidades. Pode ser a protagonista dunha historia de amor, o pretexto para explorar a memoria dun territorio ou o fío condutor dunha reflexión sobre a sostibilidade e o futuro das cidades.
Por iso, o festival non pon límites ao xénero nin ao enfoque. Teñen cabida pezas documentais que rexistren realidades concretas, obras de ficción que especulen con mundos posibles, proxectos de animación que reinventen a linguaxe visual ou traballos experimentais que rompan calquera convención narrativa. O único requisito é que a bicicleta estea presente, dunha ou doutra forma, como elemento central ou como detonante dunha historia máis ampla.
As bases completas da convocatoria están dispoñibles na web oficial do festival: cinemaapedal.gal. Alí poden consultarse todos os detalles sobre os formatos admitidos, as condicións de participación e os prazos de selección.
Programación dobre
A quinta edición de Cinema a Pedal estrutúrase en dous momentos diferenciados que responden á filosofía do proxecto. O primeiro terá lugar os días 7 e 8 de agosto, con proxeccións ao aire libre alimentadas pola enerxía xerada polos propios asistentes a través de bicicletas estáticas. Non é un truco escénico nin un simple xesto simbólico: é a expresión máis literal do que o festival representa. O público non só ve películas; participa activamente na súa proxección, converténdose en parte do espectáculo e da experiencia colectiva.
O segundo momento enmárcase na Semana Europea da Mobilidade, do 16 ao 20 de setembro, con unha programación en sala que aprofunda na reflexión sobre mobilidade sostible, territorio e comunidade. Esta dobre estrutura permite ao festival funcionar en dúas frecuencias complementarias: a celebración popular e festiva do verán, e o debate máis pausado e propositivo do outono.
Recta final
Con obras xa chegadas de varios continentes e preto dun mes por diante, Cinema a Pedal atópase nun momento especialmente vibrante.
Cada película recibida é unha xanela a un contexto diferente, a unha forma distinta de entender a mobilidade, a liberdade ou a comunidade. Xuntas, constrúen un mapa audiovisual que non existiría sen a vocación aberta e inclusiva que define este proxecto desde os seus inicios.
