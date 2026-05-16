Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carmen García, primera rectora de VigoPreacuerdo en el MetalSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoPolicías infiltrados en el Puerto de VigoCrucero Norovirus
instagramlinkedin

Arbo prepara a XXXI Festa da Lamprea Seca

gastronomía

Sobre estas liñas, un grupo de comensais disfruta da lamprea seca en 2025. Á esquerda, asistentes á festa proban o viño de Arbo. | //D.P.

Sobre estas liñas, un grupo de comensais disfruta da lamprea seca en 2025. Á esquerda, asistentes á festa proban o viño de Arbo. | //D.P.

D. P.

[Arbo]

Arbo volve demostrar que a lamprea non é só un manxar de primavera. A vila pontevedresa, coñecida mundialmente pola súa tradición lampreeira, prepárase para recibir a centos de visitantes os días 7, 8 e 9 de agosto de 2026 coa celebración da XXXI Festa da Lamprea Seca, un dos eventos gastronómicos e culturais máis esperados do verán galego.

Arbo prepara a XXXI Festa da Lamprea Seca

Arbo prepara a XXXI Festa da Lamprea Seca

Tras o rotundo éxito da LXVI Festa da Lamprea celebrada o pasado mes de abril, o Concello de Arbo xa ten a vista posta nesta nova cita. A Carballeira de Turbela converterase durante ese segundo fin de semana de agosto no epicentro da gastronomía galega, nun ambiente único onde a tradición centenaria e a festa popular se dan a man baixo a sombra dos carballos.

A edición deste ano pon de novo en valor a lamprea seca, elaborada con mestría artesanal seguindo técnicas ancestrais de secado e afumado que se transmiten de xeración en xeración nas ribeiras do Miño. Esta preparación, menos coñecida que a lamprea en fresco pero igualmente apreciada polos paladares máis esixentes, sorprenderá aos asistentes con texturas e matices que demostran a versatilidade deste produto único.

As degustacións estarán maridadas cos mellores viños brancos e tintos das adegas locais, presentes na propia Carballeira de Turbela, ofrecendo unha experiencia sensorial completa que combina o mellor da cociña tradicional galega coa riqueza vitícola da comarca.

«Hai lugares onde o tempo se detén e sabores que contan historias centenarias. Durante ese segundo fin de semana de agosto, Arbo invita ao mundo a mergullarse nunha experiencia sensorial única que converte a Carballeira de Turbela no epicentro da gastronomía galega», explica o alcalde de Arbo, Horacio Gil.

Máis alá do padal

O programa da festa vai moito máis aló da gastronomía. Os asistentes poderán participar na popular Andaina, que percorre os fermosos entornos naturais do municipio, e na Festa da Bicicleta, pensada para todas as idades e que convida a descubrir o territorio sobre dúas rodas. A música en directo poñerá a banda sonora ao verán, con concertos que animarán as noites da Carballeira de Turbela e crearán un ambiente festivo inigualable.

O alcalde destacou o valor do recoñecemento institucional que ampara este evento: «Contar cunha festa de Interese Turístico Internacional e outra de Interese Turístico de Galicia dedicadas á lamprea non é só un título; é a promesa de ofrecer ao visitante unha experiencia auténtica. En Arbo, cada turista séntese parte da nosa identidade».

Máis aló da festa, Arbo é un destino en si mesmo. O río Miño esculpiu ao longo dos séculos unha paisaxe e unha cultura singulares que merecen ser descubertas con calma.

Noticias relacionadas

A XXXI Festa da Lamprea Seca é, en definitiva, unha oportunidade única para coñecer un dos recunchos máis auténticos de Galicia, degustar un produto con séculos de historia e vivir un fin de semana de verán inesquecible.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents