Arbo prepara a XXXI Festa da Lamprea Seca
gastronomía
Arbo volve demostrar que a lamprea non é só un manxar de primavera. A vila pontevedresa, coñecida mundialmente pola súa tradición lampreeira, prepárase para recibir a centos de visitantes os días 7, 8 e 9 de agosto de 2026 coa celebración da XXXI Festa da Lamprea Seca, un dos eventos gastronómicos e culturais máis esperados do verán galego.
Tras o rotundo éxito da LXVI Festa da Lamprea celebrada o pasado mes de abril, o Concello de Arbo xa ten a vista posta nesta nova cita. A Carballeira de Turbela converterase durante ese segundo fin de semana de agosto no epicentro da gastronomía galega, nun ambiente único onde a tradición centenaria e a festa popular se dan a man baixo a sombra dos carballos.
A edición deste ano pon de novo en valor a lamprea seca, elaborada con mestría artesanal seguindo técnicas ancestrais de secado e afumado que se transmiten de xeración en xeración nas ribeiras do Miño. Esta preparación, menos coñecida que a lamprea en fresco pero igualmente apreciada polos paladares máis esixentes, sorprenderá aos asistentes con texturas e matices que demostran a versatilidade deste produto único.
As degustacións estarán maridadas cos mellores viños brancos e tintos das adegas locais, presentes na propia Carballeira de Turbela, ofrecendo unha experiencia sensorial completa que combina o mellor da cociña tradicional galega coa riqueza vitícola da comarca.
«Hai lugares onde o tempo se detén e sabores que contan historias centenarias. Durante ese segundo fin de semana de agosto, Arbo invita ao mundo a mergullarse nunha experiencia sensorial única que converte a Carballeira de Turbela no epicentro da gastronomía galega», explica o alcalde de Arbo, Horacio Gil.
Máis alá do padal
O programa da festa vai moito máis aló da gastronomía. Os asistentes poderán participar na popular Andaina, que percorre os fermosos entornos naturais do municipio, e na Festa da Bicicleta, pensada para todas as idades e que convida a descubrir o territorio sobre dúas rodas. A música en directo poñerá a banda sonora ao verán, con concertos que animarán as noites da Carballeira de Turbela e crearán un ambiente festivo inigualable.
O alcalde destacou o valor do recoñecemento institucional que ampara este evento: «Contar cunha festa de Interese Turístico Internacional e outra de Interese Turístico de Galicia dedicadas á lamprea non é só un título; é a promesa de ofrecer ao visitante unha experiencia auténtica. En Arbo, cada turista séntese parte da nosa identidade».
Máis aló da festa, Arbo é un destino en si mesmo. O río Miño esculpiu ao longo dos séculos unha paisaxe e unha cultura singulares que merecen ser descubertas con calma.
A XXXI Festa da Lamprea Seca é, en definitiva, unha oportunidade única para coñecer un dos recunchos máis auténticos de Galicia, degustar un produto con séculos de historia e vivir un fin de semana de verán inesquecible.
