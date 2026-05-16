
Aprazada a XXI Feira de Cultivos do Baixo Miño

y A cita trasládase ao 22, 23 e 24 de maio na Praza Pintor Antonio Fernández

Íñigo Segurola, padriño da Feira, na edición do 2023. | // D.P.

[Tomiño]

A previsión de choiva e mal tempo obrigou ao Concello de Tomiño e á Asociación de Cultivos do Baixo Miño (acuBam) a atrasar un par de semanas a XXI Feira de Cultivos do Baixo Miño. A cita trasládase ao 22, 23 e 24 de maio na Praza Pintor Antonio Fernández de Goián, sen cambios na programación nin na esencia do evento.

A feira manterá expositores, concertos, conferencias, obradoiros e propostas innovadoras para achegar o sector verde á veciñanza de forma participativa. A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subliñou que «preferimos agardar uns días e que a feira brille con luz propia, coa praza chea de vida». Pola súa banda, a presidenta de acuBam, Nuria Castro, destacou que «o tempo pode obrigarnos a adaptarnos, pero non frea nin o traballo nin a ilusión que hai detrás de cada edición».

Dende ambas as entidades animan á veciñanza e visitantes a reservar as novas datas. A programación actualizada está dispoñible na web https://feiradecultivos.gal/.

