Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carmen García, primera rectora de VigoPreacuerdo en el MetalSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoPolicías infiltrados en el Puerto de VigoCrucero Norovirus
instagramlinkedin

Achégse a festa do Cristo da Victoria

festas

y Salvaterra celebra un ano máis as súas festas patronais cun programa cargado de música, e tradición

Lorena Soto e Marta Valcárcel presentaron a festa. | //D.P.

Lorena Soto e Marta Valcárcel presentaron a festa. | //D.P.

D. P.

[Salvaterra de Miño]

O Concello de Salvaterra de Miño prepárase para vivir uns días de festa grande con motivo das celebracións do Santísimo Cristo da Victoria. Durante os días 13, 14 e 15 de xuño, a vila acollerá un variado programa de actos que combinará tradición relixiosa e animación musical para todos os públicos.

As festas arrincarán o sábado 13 de xuño cunha noite de verbena no emblemático recinto amurallado da localidade. A partir das 22:00 horas, o grupo La Supersonic será o encargado de poñer o ritmo á primeira xornada festiva, coa colaboración do DJ Luis Lobato.

O domingo 14 será o día grande das festas. A xornada comezará cun marcado carácter relixioso: ás 12:30 horas celebrarase a Misa Solemne seguida da procesión en honra ao Santísimo Cristo da Victoria, un dos momentos máis emotivos e esperados polos veciños. Ao remate dos actos relixiosos, a Banda de Gaitas e o Grupo de Baile Pontenova ofrecerán un concerto que porá en valor a cultura e a tradición musical galega. Xa pola noite, a festa retomará o seu pulo coa actuación da Banda de Música de Salvaterra a partir das 20:30 horas, para dar paso á orquestra Kubo, que animará a verbena principal das festas.

O luns 15 de xuño porá o broche final a estas xornadas festivas cunha última verbena amenizada pola aclamada orquestra El Combo Dominicano.

Noticias relacionadas

O Concello de Salvaterra de Miño convida a todos os veciños e visitantes a participar nestas celebracións.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents