Abre na Ramallosa a oficina de información ao peregrino
turismo
y O servizo complétase coa web caminonigran.com e atenderá no principal punto de entrada do Camiño Portugués pola Costa ao municipio
O Concello de Nigrán puxo en marcha a Oficina de Turismo da Ramallosa, un espazo orientado fundamentalmente a atender as necesidades dos peregrinos que chegan ao municipio polo Camiño Portugués pola Costa.
A localización non é casual, pois a oficina sitúase xusto no punto de entrada a Nigrán deste popular roteiro, converténdose nun primeiro contacto oficial para os miles de camiñantes que atravesan o municipio cada ano.
Polo momento, o servizo funciona en horario de 7:00 a 14:00 horas os luns, xoves, venres, sábado e domingo, e manterase activo durante cinco meses para cubrir toda a tempada alta.
A oficina está adherida á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas, o que reforza a súa integración no sistema de información turística da comarca e garante uns estándares de calidade na atención ao visitante.
Este recurso presencial complétase cunha ferramenta dixital: a web www.caminonigran.com, creada polo Concello o ano pasado e dirixida en exclusiva aos peregrinos. A plataforma ofrece información oficial, actualizada e xeolocalizada para que o camiñante poida planificar a súa viaxe con antelación ou improvisar durante o percorrido. Entre os contidos dispoñibles figuran as distintas variantes do camiño (a oficial de costa e a opción máis litoral), aloxamentos, establecementos de restauración, puntos de descanso, fontes públicas e, de especial utilidade na variante máis litoral, o estado das mareas en tempo real.
A iniciativa chega nun momento de auxe para este roteiro. O Camiño Portugués pola Costa bateu récords en 2025 con preto de 90.000 peregrinos rexistrados pola Oficina do Peregrino, o que supón un incremento superior ao 20% respecto ao ano anterior. Con estas cifras, convírtese no terceiro camiño de Santiago máis popular, cunha traxectoria de crecemento sostido desde a súa oficialización hai dez anos.
