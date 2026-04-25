Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse total Sol
instagramlinkedin

XVIII edicións do Ciclo de Música Relixiosa en Barcia de Mera

música sacra

y A programación comeza hoxe e amplíase a 8 concertos diferentes

Sobre estas liñas, presentación do XVIII Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera. Á dereita, Vox Stellae ofrecerá o concerto de peche. | // D.P./FDV

D. P.

[Covelo]

O Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera regresa en 2026 coa súa décimo oitava edición.

A presentación oficial tivo lugar esta semana en Mondariz Balneario, nun acto que reuniu representantes institucionais e culturais de toda a comarca.

O evento contou coa presenza de Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia; Juan Pablo Castillo Amigo, alcalde de Covelo; José Rafael Antela, presidente da Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera; Avelino San Luís, vicepresidente da entidade; e os alcaldes de Mondariz Balneario e Mondariz, César Gil Bernárdez e Pablo Barcia. A súa asistencia reflicte o respaldo institucional en aumento, que sostén este proxecto ano tras ano.

A programación aposta, como vén sendo tradición, pola excelencia musical e pola combinación do patrimonio histórico co goce cultural, percorrendo estilos que van dende o Renacemento e o Barroco ata propostas máis contemporáneas, sempre no marco incomparable da igrexa de San Martiño de Barcia de Mera.

Oito citas para axendar

O ciclo arrinca hoxe, 25 de abril, co cuarteto Ars Bohemia e continúa o 9 de maio co Dúo de arpa e frauta formado por Raña e Barreiro. O 6 de xuño será a quenda do barítono Luis Cansino xunto á pianista Arabel Moragüez.

O verán trae propostas igualmente suxestivas: o 4 de xullo actuará Sara Ruiz á viola de gamba, e o 25 de xullo estrenarase Vida Retirada, espectáculo baseado na obra de Fray Luis de León baixo a dirección de Ignacio García. O mes de agosto reserva dous concertos: o 15 de agosto con Ana Melkhova e Paula Gago (soprano e piano) e o 29 de agosto con Cum Altum – Sound the Trumpet Clarines. O ciclo pecharase o 12 de setembro co concerto de clausura a cargo de Vox Stellae.

Todos os concertos comezarán ás 20:00 horas. Dada a cabida limitada da igrexa, a organización require reserva previa e establece un donativo de 10 euros por concerto.

Dende a asociación organizadora subliñan o papel clave da Xunta de Galicia e do Concello de Covelo no mantemento desta iniciativa, que cada edición suma novos seguidores e sitúa a Covelo como un punto de referencia da música sacra en Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents