A Subida á Picaraña celebra a súa décima edición o 1 de maio

y A carreira por montaña máis festeira da comarca volve reunir a persoas de todas as idades coincidindo coa tradicional romaxe da Picaraña

D. P.

[Ponteareas]

A Subida á Picaraña chega este 1 de maio á súa décima edición desde que naceu en 2016, sendo xa unha das citas deportivas e populares máis esperadas do calendario local de Ponteareas.

A proba, que discorre por un percorrido de 4 quilómetros con 350 metros de desnivel positivo, ofrece tanto modalidade de carreira como andaina, polo que está aberta a participantes de todos os niveis e idades.

Desde primeira hora da mañá, o ambiente promete ser festivo e cheo de enerxía. Os participantes contarán con avituallamento, comida e bebida, ademais de trofeos. A organización destaca que o verdadeiro premio é o recoñecemento ao compañeirismo e á deportividade que definen o espírito desta proba.

A xornada rematará coa entrega de premios integrada na celebración da Romería da Picaraña, fusionando deporte e tradición nun mesmo escenario.

As inscricións están abertas ata o 28 de abril a través do formulario oficial. O prezo de participación é de 8 € para o público xeral e 4 € para socios de Caminhantes do Condado. O pagamento pódese realizar por transferencia bancaria ao número de conta ES02 0049 5358 3129 1618 2587, enviando o xustificante con nome e apelidos ao correo info@caminhantesdocondado.es.

