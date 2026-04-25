O Orballo Fest chega á Praza do Calvario

electrónica

y O festival de balde organizado polo Valinox Novás celebra hoxe unha nova edición

D. P.

[O Rosal]

A Praza do Calvario converterase hoxe nun espazo de festa, música e gastronomía con motivo dunha nova edición do Orballo Fest, un festival de balde organizado polo Valinox Novás en colaboración co Concello de O Rosal.

O evento arrancará ás 20.30 horas cunha proposta pensada para dinamizar a vida cultural e social do municipio nun formato distendido e con vocación de continuidade.

O cartel musical abrirá coa sesión de DJ Piriz, á que seguirá a actuación de Os Netos do Rosal co seu espectáculo Operación Ascenso. A partir das 22.00 horas subirá ao escenario Famour Corner, mentres que Divergente tomará o relevo ás 23.30 h. Para pechar a noite, Joselete, Anxo Silva, G. Rich e Diego Wass porán o broche final a unha xornada cargada de ritmo e boa enerxía.

Ademais da oferta musical, o festival contará con gastronomía local, coctelería e numerosas sorpresas que completarán unha programación pensada para todos os públicos.

A entrada é completamente gratuíta, polo que a veciñanza e visitantes poderán gozar da velada sen ningún custo.

Tracking Pixel Contents