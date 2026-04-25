O alcalde de Nigrán imparte dúas charlas históricas no IES Proval
guerra civil
O rexedor Juan González, historiador e autor de dous libros sobre a memoria histórica, explicou ao alumnado as feridas dunha guerra que «tarda moito en curar»
O alcalde de Nigrán deixou o seu cargo de rexedor a un lado para poñerse na pel de historiador ante o alumnado do IES Proval.
Juan González, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e autor dos libros Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón e Nigrán. Memoria dunha Guerra 1936-1939, ofreceu cadansúa charla a estudantes de 4º da ESO e 2º de Bacharelato a petición do profesorado do centro, que celebra os seus propios actos baixo o título «A memoria democrática». A xornada coincidiu co 95 aniversario da proclamación da II República.
Na primeira charla, González estivo acompañado polo gondomareño José Luis Mosquera, autor de O Val de Miñor durante a II República, premio de investigación do Instituto de Estudos Miñoráns en 2021.
«Quen vos diga que con Franco se vivía mellor vos está enganando. Ningunha guerra trae nada bo, máximo se é unha Guerra Civil, esa é a peor de todas porque as feridas entre irmáns tardan moito en curar», considerou o alcalde, quen aproveitou a presenza na aula dun tataraneto de Inocencio Alonso para contar a tremenda historia deste veciño de Camos. De ideais republicanos, Inocencio foi fuxitivo nos montes de Nigrán ata unirse ao bando franquista para cruzar o fronte e loitar co bando republicano, o que lle custou acabar nun campo de concentración francés. En 1939 logrou embarcar cara a Chile no Winnipeg, o barco promovido polo cónsul Pablo Neruda que transportou 2.200 españois a Valparaíso. Non regresou a España ata a morte de Franco e faleceu en 2007 deixando dito que «a liberdade é tan importante coma o aire que respiramos».
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»