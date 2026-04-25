Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comuneros capital privadoSalvado por un trasplante de hígadoMoción censura LugoRefuerzos CeltaVigo PortéEclipse total Sol
instagramlinkedin

O alcalde de Nigrán imparte dúas charlas históricas no IES Proval

guerra civil

y O rexedor Juan González, historiador e autor de dous libros sobre a memoria histórica, explicou ao alumnado as feridas dunha guerra que «tarda moito en curar»

Aula de Historia impartida polo alcalde Juan González. | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

O alcalde de Nigrán deixou o seu cargo de rexedor a un lado para poñerse na pel de historiador ante o alumnado do IES Proval.

Juan González, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e autor dos libros Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón e Nigrán. Memoria dunha Guerra 1936-1939, ofreceu cadansúa charla a estudantes de 4º da ESO e 2º de Bacharelato a petición do profesorado do centro, que celebra os seus propios actos baixo o título «A memoria democrática». A xornada coincidiu co 95 aniversario da proclamación da II República.

Na primeira charla, González estivo acompañado polo gondomareño José Luis Mosquera, autor de O Val de Miñor durante a II República, premio de investigación do Instituto de Estudos Miñoráns en 2021.

«Quen vos diga que con Franco se vivía mellor vos está enganando. Ningunha guerra trae nada bo, máximo se é unha Guerra Civil, esa é a peor de todas porque as feridas entre irmáns tardan moito en curar», considerou o alcalde, quen aproveitou a presenza na aula dun tataraneto de Inocencio Alonso para contar a tremenda historia deste veciño de Camos. De ideais republicanos, Inocencio foi fuxitivo nos montes de Nigrán ata unirse ao bando franquista para cruzar o fronte e loitar co bando republicano, o que lle custou acabar nun campo de concentración francés. En 1939 logrou embarcar cara a Chile no Winnipeg, o barco promovido polo cónsul Pablo Neruda que transportou 2.200 españois a Valparaíso. Non regresou a España ata a morte de Franco e faleceu en 2007 deixando dito que «a liberdade é tan importante coma o aire que respiramos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents