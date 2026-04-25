Nigrán celebra 21 anos de intercambio escolar
y Por vez primeira, tres grupos de alumnos ingleses coinciden esta semana no municipio.
O alcalde de Nigrán, Juan González, participou esta semana na festa de benvida ao alumnado procedente de Manchester que realiza o seu intercambio anual co CEIP Humberto Juanes.
O acto supuxo un momento especialmente emotivo, xa que o centro educativo nigranés cumpre este ano 21 anos de relación ininterrompida co Colexio Saint John’s, situado no distrito de Chorlton. O rexedor fixo entrega dun agasallo institucional a cada un dos 27 alumnos ingleses e aos seus 3 profesores acompañantes, ao tempo que lles desexou unha feliz e enriquecedora estancia no municipio.
Tres grupos
A xornada reviste ademais un carácter histórico, xa que por vez primeira coincidirán na mesma semana no municipio tres grupos de estudantes procedentes de Manchester. Xunto ao alumnado do CEIP Humberto Juanes, tamén se atopan en Nigrán os estudantes en intercambio co CEIP Mallón e co CPI Arquitecto Palacios, o que converte esta semana nun fito sen precedentes para as relacións educativas e culturais entre o concello galego e a cidade inglesa.
O alcalde aproveitou o acto para subliñar a importancia estratéxica destes intercambios como base para un vínculo institucional máis sólido entre ambos territorios. «O vínculo de Nigrán e Manchester é moi estreito grazas a estes intercambios tan activos e lonxevos no noso municipio, polo que buscamos o irmandamento co distrito de Chorlton para, máis adiante, facelo efectivo con toda a cidade de Manchester», explicou González, quen hai dous anos viaxou persoalmente á cidade inglesa e mantivo reunións cos seus representantes políticos para avanzar nesa dirección.
O CEIP Plurilingüe Humberto Juanes acumula xa máis de 600 alumnos ingleses recibidos en Nigrán ao longo destas dúas décadas de intercambio. O programa naceu de forma humilde, como un simple contacto epistolar entre o alumnado de 5º e 6º de primaria, e foi medrando ata converterse nun dos sinais de identidade máis recoñecibles de ambos centros educativos. Hoxe en día, a experiencia está plenamente integrada na vida cotiá dos dous colexios e xera lazos de amizade que, en moitos casos, perduran ao longo dos anos.
O impacto destes intercambios transcende o ámbito educativo e ten consecuencias visibles tamén no turismo local. «Nigrán é moi coñecido en Manchester grazas a estes intercambios que nos achegan culturalmente e que permiten establecer lazos de amizade para toda a vida. Cada verán recibimos turistas ingleses por este motivo», subliñou o alcalde, quen considera estes programas un exemplo do mellor que pode ofrecer a cooperación educativa internacional a nivel municipal.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»