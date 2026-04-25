Medio século de fútbol infantil na Guarda
conmemoración
y A comisión prepara actos que recuperarán a memoria dunha competición que marcou á comarca
A Guarda prepárase para celebrar o 50 aniversario do inicio da súa competición local de fútbol infantil, que arrancou en 1976 e se prolongou ata 2009.
Con este motivo, constituíuse unha comisión organizadora encargada de deseñar os actos de conmemoración, que combinarán unha exposición fotográfica e unha charla-coloquio aberta á veciñanza.
Exposición
A mostra poderá visitarse entre o 28 de abril e o 9 de maio na Casa dos Alonso, en horario de mañá de 9 a 14 horas e de tarde de 17 a 20 horas.
A exposición recollerá materiais gráficos e audiovisuais relacionados coa competición, e a comisión lanzou un chamamento a clubs e particulares que conserven fotografías, vídeos ou calquera outro documento histórico vinculado ao torneo para que os cedan temporalmente á organización. Estes materiais nutrirán tanto a exposición como a proxección dun vídeo conmemorativo.
Faladoiro
O punto central dos actos será a charla-coloquio que terá lugar o sábado 2 de maio ás 19 horas no Centro Cultural da Guarda. O encontro abordará a incidencia que tivo o fútbol infantil na comarca ao longo das súas tres décadas de existencia e contará cun moderador, así como con representantes dos clubs participantes, do colectivo arbitral e dalgún membro do antigo Comité local de fútbol infantil, organismo que xestionou as diferentes edicións da competición.
A competición local de fútbol infantil da Guarda foi durante anos un viveiro de talento e un punto de encontro para familias e afeccionados da zona, polo que este cincuentenario representa unha oportunidade única para recuperar a súa memoria e recoñecer o seu legado no deporte local. A organización anima a toda a cidadanía a participar e a contribuír con materiais que axuden a reconstruír esta historia colectiva.
