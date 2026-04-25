Juan Ferrón bate o récord de España en Torrevieja

natación

y O nadador do Club Natación Mos consegue tres ouros na terceira xornada da competición paralímpica nacional

Juan Ferrón, campión da III xornada da Liga AXA. | // D.P.

Juan Ferrón, campión da III xornada da Liga AXA. | // D.P.

D. P.

[Mos]

O vigués Juan Ferrón Gutiérrez protagonizou unha execución de altísimo nivel no Trofeo de Torrevieja, correspondente á terceira xornada da Liga AXA de Natación Paralímpica, onde se proclamou campión absoluto da competición.

O punto culminante da súa participación chegou nos 50 metros bolboreta, proba na que non só se colgou a medalla de ouro senón que ademais estableceu un novo récord de España, confirmando o seu extraordinario momento de forma e a súa progresión imparable na elite nacional.

Triple ouro

Ademais deste logro, o nadador do Club Natación Mos completou un fin de semana para o recordo impóndose tamén nos 200 metros estilos e nos 100 metros bolboreta, tres vitorias que lle valeron para alzarse co título de campión desta terceira xornada da Liga AXA.

Con estes resultados, Juan Ferrón Gutiérrez afianza a súa posición como un dos grandes referentes da natación paralímpica española.

O seu traballo diario, a constancia e a dedicación están a dar froitos extraordinarios, e o seu nome, xunto co do Club Natación Mos, soa cada vez con máis forza nos circuítos nacionais.

Dende o club trasladáronse ao nadador as felicitacións por unhas marcas que premian o esforzo de moitas horas de adestramento e que abren a porta a unha temporada cargada de ilusión e grandes expectativas.

