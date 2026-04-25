III Xuntanza Intercentros

Preto de 160 estudantes participaron na III Xornada Intercentros promovida polo CEE Juan María de Parada en Praia América.

O estudantado de 2º da ESO dos institutos IES Auga da Laxe e IES Sangriña xuntáronse con alumnado dos centros de Educación Especial Juan María e San Xerome Emiliani para participar en actividades como fútbol gaélico, búsqueda do tesouro, palas, limpeza da praia e un obradoiro da CEMMA sobre rescate de cetáceos varados.

O obxectivo é fomentar a empatía e romper barreiras a través de xogos inclusivos que promoven a axuda mutua.

