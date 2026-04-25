A III Ruta Pinchoterra bate récords con 15.000 pinchos servidos
y A nova edición supera xa as cifras totais da segunda campaña con dúas semanas aínda por diante
Cunha semanas por diante para o remate da campaña, a III Ruta Pinchoterra xa rexistrou máis 15.000 pinchos servidos en 8 días, superando as cifras totais da edición anterior e confirmando o crecente interese da cidadanía pola oferta hostaleira local.
Son 24 os establecementos participantes este ano, repartidos tanto polo centro urbano coma polas parroquias do municipio. A diversidade é un dos sinais de identidade desta edición: os locais apostaron por propostas gastronómicas variadas que inclúen opcións veganas, vexetarianas e sen glute, garantindo así que calquera perfil de consumidor poida participar e gozar da experiencia.
A ruta estará activa ata o vindeiro 1 de maio, con servizo de pinchos todos os xoves e venres nos horarios publicados na web oficial. Quen aínda non participou está a tempo de sumarse: toda a información sobre os locais adheridos, as propostas culinarias e os premios en xogo pódese consultar en pinchoterra.concellodesalvaterra.com.
O sistema de participación é sinxelo. Cada consumidor debe recoller o seu pasaporte nun dos locais adheridos e conseguir un mínimo de catro selos, correspondentes a catro pinchos diferentes. Unha vez cubertos os datos persoais e indicado o pincho favorito, o pasaporte deposítase nas urnas dispoñibles nos propios establecementos.
Os participantes entran así no sorteo de atractivos premios: un primeiro premio de 200 euros, un segundo de 100 euros e un terceiro de 75 euros, todos eles para consumir nos locais adheridos. A isto súmanse 24 premios máis aportados polos propios establecementos e 10 bonos para o Espazo Termal de Teáns-Oleiros.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»