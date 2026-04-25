Cultura para todas as idades en Redondela
mes do libro
y As bibliotecas municipais acolleron contacontos, presentacións e a entrega de premios aos mellores lectores
O Concello de Redondela pechou esta semana as actividades centrais do Mes do Libro cunha programación que reuniu a veciñanza de todas as idades nas bibliotecas municipais Valle-Inclán e Xela Arias. A Concellería de Cultura apostou por un calendario diverso e de acceso libre que buscaba fomentar o hábito lector e reforzar o papel das bibliotecas como punto de encontro da comunidade.
Entre os momentos máis destacados figurou o contacontos «Contos animados», ofrecido por Expresión Producións na Biblioteca Valle-Inclán para os máis pequenos, e o contacontos infantil «Na busca do tesouro», que clausurou a programación na Biblioteca Xela Arias de Chapela. Ambas as sesións, dirixidas a cativada a partir de tres anos, rexistraron unha notable participación do público familiar.
No ámbito literario, a escritora redondelá María Ruíz Aparicio presentou o mércores o seu poemario Letras na Biblioteca Xela Arias, nun acto que congregou a numerosos amantes da poesía. Un día despois, coincidindo co Día Internacional do Libro, celebrouse a entrega de premios aos Mellores Lectores de 2025 nas categorías infantil e adulto de Redondela e Chapela.
A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, valorou moi positivamente o resultado da programación e subliñou que a lectura debe ser «un punto de encontro interxeracional e un motor de dinamización cultural no noso concello». Ademais, lembrou que a actividade cultural non remata aquí: en xuño, a Alameda Castelao acollerá a X Feira do Libro de Redondela, do 11 ao 14, con descontos e actividades para todos os públicos.
