Covelo lanza «Roteiros 2026» para valorizar o patrimonio
vida activa
y O programa de actividades combina sendeirismo, turismo astronómico e visitas ao patrimonio histórico-artístico
O Concello de Covelo deu o pistoletazo de saída ao programa «Roteiros 2026», unha iniciativa de turismo activo deseñada para que veciños e visitantes poidan descubrir, sentir e vivir o territorio ao longo de todo o ano.
A proposta, financiada pola Deputación de Pontevedra, arrinca este mes de abril coas etapas da Vía Mariana que percorren o municipio e contará sempre cun servizo profesional de guía de turismo.
Rede de Sendeiros
O programa apóiase na extensa rede municipal de sendeiros de Covelo, que abre as portas a paisaxes de gran beleza e biodiversidade. Rutas como a Ruta Aqa, Poza Piñeiro, Río Alén, Foxo do Lobo, Xabriña, As Estrelas, Pedra do Lobo ou Val do Louro conforman un catálogo de percorridos que converten a natureza no eixo central da experiencia turística no municipio.
Novidades desta edición
«Roteiros 2026» presenta dúas incorporacións destacadas con respecto a edicións anteriores. Por un lado, as visitas guiadas ao Conxunto Abacial de San Martiño de Barcia de Mera, unha xoia do barroco rural galego que poderá visitarse dun xeito interpretado e accesible. Por outro, a celebración da Semana Starlight, centrada na observación e interpretación do ceo nocturno, que incluirá como momento estelar a observación do eclipse total de sol previsto para o mes de agosto, posicionando Covelo como referente do turismo astronómico en Galicia.
Patrimonio industrial
O programa complétase coa posta en valor do Serradoiro dos Carranos e a Aula da Natureza en Maceira, onde se organizarán xornadas de portas abertas vinculadas ao patrimonio industrial tradicional da madeira e ao aproveitamento sostible da auga. Ademais, o proxecto educativo «Ríos, Aldeas e Montañas», dirixido ao alumnado do CEIP Antonio Blanco Rodríguez, promoverá o coñecemento do territorio e a educación ambiental desde idades temperás.
Toda a información está dispoñible en www.concellodecovelo.es.
