Cine de catro continentes na 22ª edición de Play-Doc
documental
y Arquivo, ensaio e observación son os fíos que unen unha selección que aposta polo cinema como forma de coñecemento
Tui acollerá do 29 de abril ao 3 de maio a 22ª edición do Play-Doc Festival Internacional de Cine, que acaba de facer pública a programación da súa Competición Internacional. A selección reúne oito títulos procedentes de distintas xeografías e contextos, con obras que van da curtametraxe á longametraxe e que exploran formatos tan diversos como o ensaio, o arquivo, o retrato ou a observación directa.
Entre os nomes de maior traxectoria destaca o estadounidense Ross McElwee, que presenta Remake, construída a partir de décadas de material filmado xunto ao seu fillo. Desde Francia chega Requiem, de Jean-Claude Rousseau, mentres que o cineasta brasileiro Júlio Bressane, en colaboración con Rodrigo Lima, participa con O fantasma da ópera, unha peza centrada na materialidade propia do cinema.
A competición inclúe tamén 9/05/1982, de Jorge Caballero e Camilo Restrepo (México–España), que reconstrúe uns acontecementos históricos a partir de imaxes deterioradas dun filme rodado en 1982. Outra das obras destacadas é Amílcar, de Miguel Eek, unha coprodución entre Cabo Verde, España, Francia, Portugal e Suecia que combina arquivo e imaxes en 16 mm para retratar a Amílcar Cabral, líder da independencia de Guinea-Bissau e Cabo Verde.
Completan a sección A Little Regret in Helsinki, de Haohao Qiaoshi Liu (Finlandia), centrada no diálogo íntimo entre filla e pai; Fantaisie, de Isabel Pagliai (Francia), que segue dous personaxes a través dun caderno nocturno; e Tóc, Giay và Nuoc… (Pelo, papel e auga…), de Nicolas Graux e Truong Minh Quý (Bélxica–Francia–Vietnam), que rexistra a vida cotiá dunha muller da etnia ruc.
O xurado desta competición estará formado pola produtora brasileira Raquel Freire Zangrandi, o crítico e programador norteamericano Jay Weissberg e a asesora de industria francocanadiense Hayet Benkara.
A Competición Internacional súmase a un programa que inclúe retrospectivas dedicadas a Viola Stephan, Eduardo Coutinho e Rafael Luca de Tena, a Competición Galicia, e actividades de formación como VENTURA, Coming Soon e un obradoiro de cinema comunitario, ademais de encontros profesionais sobre coprodución internacional, intelixencia artificial e son no cinema.
