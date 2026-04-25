Baiona estrena clases de boxeo con xornadas gratuítas

loita

y SKT Fighters pon en marcha unha proposta deportiva aberta a todas as idades

D. P.

[Baiona]

Baiona xa conta cunha nova oferta deportiva centrada no boxeo. SKT Fighters, coa colaboración do Concello de Baiona, puxo en marcha esta semana unha iniciativa que busca achegar esta disciplina a todo tipo de público, tanto homes como mulleres, con independencia da súa idade ou condición física.

Como parte do lanzamento, organizáronse dúas xornadas de iniciación completamente gratuítas, a segunda das cales celebrarase este mércores 29 de abril. Estas sesións ofrecen aos participantes a oportunidade de coñecer de primeira man os fundamentos do boxeo, mellorar a súa condición física e adquirir nocións básicas de técnica nun ambiente accesible e sen compromiso.

As clases son impartidas polo adestrador Angello Vásquez, profesional con ampla experiencia no ámbito do boxeo, quen estará ao fronte das sesións guiando aos asistentes en todo momento. As actividades teñen lugar no Pavillón Municipal de Baiona, en horario de 18:15 a 19:15 horas.

Noticias relacionadas

As persoas interesadas en participar na xornada do día 29 ou en obter máis información sobre as clases regulares poden contactar directamente a través do teléfono 603 774 267.

