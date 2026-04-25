Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comuneros capital privadoSalvado por un trasplante de hígadoMoción censura LugoRefuerzos CeltaVigo PortéEclipse total Sol
instagramlinkedin

Abril, mes dos libros en Tomiño

actividades

y Esta iniciativa busca achegar a cultura a todas as idades

D. P.

[Tomiño]

A música e os libros son os grandes protagonistas deste mes en Tomiño. Co gallo do 23 de abril, Día Mundial do Libro, o Concello puxo en marcha un ciclo especial que combina catro concertos, dous para público adulto e dous para público familiar, co obxectivo de unir literatura e música en directo e ofrecer experiencias únicas e enriquecedoras para toda a veciñanza.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subliñou a importancia desta iniciativa: «Queremos que a música e a lectura camiñen da man, fomentando a creatividade, a imaxinación e o pracer de compartir momentos culturais en familia ou coas amizades, tamén en galego. Estes concertos son unha oportunidade para gozar, descubrir e aprender ao mesmo tempo». A rexedora destacou ademais que o ciclo «é un exemplo de como podemos achegar a cultura a todas as idades, celebrando a nosa lingua, a música e a imaxinación dun xeito lúdico e participativo».

O programa comezou co concerto do dúo galego Terrae, o espectáculo familiar «Lembra Xabarín», e o emotivo Concerto do Socio da Agrupación Musical de Goián. O Mago Teto pechou o programa con «Rock ‘N’ Magic», unha actuación que mesturou rock and roll, maxia, guitarra e batería para toda a familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents